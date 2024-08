Diego Torres, tan inquieto como hace 32 años

En 1992 irrumpía en la música latina un joven Diego Torres. Pelo largo, arete y canciones pop, con toques del rock argentino y reggae, se fue colando en las listas radiales de Argentina y América Latina. Han pasado 32 años desde esa primera vez que llegó de manera profesional al escenario, aunque la música siempre estuvo en su sangre, al ser hijo de la diva Lolita Torres.

Tantos viajes, canciones, discos y tours han formado su personalidad y su carrera. Pero también son el reflejo de lo que pasa en su vida privada, aspecto que no le gusta ventilar, pero que para sus fans es fácil reconocer en cada una de las canciones que compone.

Este 2024, Torres está a la carga con un nuevo trabajo discográfico, uno con el que reflexiona y agradece por lo vivido, sacándole el lado positivo a una de las crisis de su vida: su separación.

Un nuevo Diego Torres es el que canta ahora Mejor que ayer, su décimo trabajo de estudio. Este 1 de agosto, el porteño de 53 años está en Guayaquil para cantarles a sus fans de toda la vida en un concierto junto a Fonseca, en el Country Club de la ciudad. “Estoy inquieto como siempre, con este disco que me da la oportunidad de una nueva gira”, expresa.

La canción que da el título al álbum deja buenas referencias de la etapa que vive, puesto que ganó un Premio Gardel a mejor canción pop. Estar en movimiento y renovarse es lo que le permite seguir celebrando la vida.

La entrevista con Diego Torres

Se describe como inquieto. ¿Cómo hace para motivar este interés constante?

Está en mi espíritu el renovarme, es como hacer algo nuevo en tu casa. Es sacar un cuadro y poner el otro. Creo que en la música pasa eso. Ser inquieto es incorporar la energía de los demás, trabajar con gente nueva y hacer sesiones de escritura en el estudio, que dejaron como resultado los diez temas de este disco. Ellos me aportaron un sonido diferente, al estar con personas de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico. Ese es el trabajo que hicimos con este álbum.

Mejor que ayer es completamente pop, muy moderno y actual. ¿Nace así por reunirse con estos nuevos talentos?

Fue la necesidad de mi vida personal de reciclarme, por momentos, de la vida que uno va viviendo. Viste que me separé, eso fue como una bisagra en mi día a día. Lo traslado a mi música y voy abriéndome a trabajar con gente nueva y entiendes caminos, que al final voy probando cosas. Me pasa mucho que cambio cosas durante las grabaciones. Ese es el espíritu del disco, porque es lo que me venía pasando a mí. Canciones como Mejor que ayer hablan de la derrota y tropezar, pero que rendirse no está en los planes. La canción fue acogida muy bien por la gente, por los niños también. El tema Las leyes de la vida lo canto con mis sobrinos y hablamos de la añoranza de la familia.

¿Cómo describiría este disco?

Está lleno de diferentes colores, que es un poco lo que me pasa con la música, porque yo necesito diferentes matices dentro de un disco, dentro del mismo concepto. Me encanta ser un artista pop y que ese horizonte me permita tener esta paleta en los arreglos musicales.

El videoclip de la canción Mejor que ayer se ve muy divertido. ¿Cómo fue la grabación?

¡Me lo gocé desde que se me ocurrió la idea! Fue una fiesta. Es un oficinista cansado de la vida, que piensa que está solo y, cuando se enciende la música, disfruta todo. Sabía que tenía que bailar, por eso me preparé con un coreógrafo. Mi hija me acompañó a mis sesiones y baile y la pasamos muy bien. También con todos mis amigos actores que fueron parte y el director Diego Jenkis.

Este videoclip me trae una idea a la cabeza. ¿Será posible que salga un musical con las canciones de Diego Torres?

¡Ahora que hay biopic para todos! Por lo pronto, yo sigo viviendo y abriéndome camino con las canciones nuevas. Viendo a un público nuevo en mis conciertos, con un grupo amplio de edades.

Mejor que ayer abre el abanico para que un nuevo público lo escuche…

Sí, ahora hay chicos de unos 10 años que aman las canciones nuevas. Eso está buenísimo.

Hay algo de magia en sus canciones. ¿Los temas de motivación son la clave?

Todo esto se ha dado de una manera muy natural. Desde Trata de estar mejor (1994) ya hablaba de la familia. Luego vinieron Sueños (2001), Color esperanza (2001). Por eso ha sido mágico lo que la gente me devolvió al acompañarles sus vidas con mis temas. Es difícil imaginarlo, cuando has sido parte de tantas personas.

Hablando de nuevos públicos, ¿cómo ve el consumo de la música en las nuevas generaciones?

Los chicos de hoy escuchan música diversa, pero con mucha ansiedad. No se dan la oportunidad de escuchar un disco completo como era en mi época. Mi hija (Nina Torres, 11 años) me aporta un montón de música y estilos. Hay anglo, japonesa, latina. Siempre me aparece con buenas canciones. Y también compartimos gustos, le gusta Sting y Police. Por eso, ella es parte de esta modernización en este disco. Yo le veo en su cara cuando le agrada y eso está bueno. Me mantiene vivo.

Guayaquil verá parte de su nueva gira

En noviembre empezará de lleno el Mejor que ayer Tour por Argentina y Uruguay, pero Diego Torres presentará parte de este espectáculo en el Country Club de Guayaquil. Adelantó también que invitará a su amigo Fonseca a cantar a dúo, pero no reveló qué canción sería. Regresa a la ciudad luego de dos años.

