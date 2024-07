Sebastián Llosa: “Una sola canción no me asegura una carrera”

Escribir un álbum para olvidar es una manera única de sanar, porque siempre que se quiera volver a cometer los mismos errores se tiene un trabajo que da signos y señales. Así le pasa al cantautor peruano Sebastián Llosa, quien acaba de presentar el disco Para olvidarte. Su primer trabajo discográfico cumple una semana disponible en las plataformas y no puede tenerlo más que emocionado. Es precisamente la canción homónima la que abre este álbum, que es casi un decálogo de cómo hacer para empezar el contacto cero con aquel amor.

Sebastián Llosa en uno de sus visualizers para su nuevo disco. Cortesía

Borrar los mensajes de texto, no llamar, no preguntar y darle espacio al tiempo son algunos de los pasos que canta (o cuenta) para emprender este paso.

Son 12 las canciones que tiene este trabajo y que cuenta con una sola colaboración, la de Christian Pagán.

El plan es otra de los temas destacados de esta historia que, aunque no tiene una protagonista directa, son todas las etapas por las que se pasa al dejar morir los sueños con una pareja. Producido por Carlos Molina y Mapache, es el proyecto musical más grande en el que se ha involucrado y del que aún no cree.

Fue en el 2016 cuando empezó su camino musical, pero el encierro de la pandemia y dejar la pena por el qué dirán lo lanzaron a la fama. Desde su habitación y usando TikTok, como un juego consiguió la viralización de Alguien más, que hoy acumula más de 29 millones de reproducciones en esa plataforma.

Sebas, economista de profesión y graduado en la Universidad de Yale, no pudo alejarse de la vena artística de su familia. Su padre es el cineasta Luis Llosa Urquidi (hermano de Patricia Llosa Urquidi, exesposa de Mario Vargas Llosa) y su mamá la cantante peruana Roxana Valdivieso, quien es reconocida por haberle puesto voz a las canciones de telenovelas como Carmín y Travesuras del corazón.

El peruano ahora radica en Miami, en donde ha logrado hacer los contactos para producir sus canciones. Aunque las redes sociales le dejan todo más fácil. Así es como conoció al cuencano Álex Ponce y grabaron la canción más escuchada este 2024, Ve y diles; siendo Ecuador el quinto país que más escucha su música con 36 mil oyentes mensuales.

Para olvidarte no tiene un lapso particular, pero es una etapa que ya le quedó en el pasado. Ahora está escribiendo canciones viendo al futuro, por eso tiene varios temas listos para el próximo disco.

Ve y diles es una de las canciones más virales del año. ¿Cómo conoce a Álex Ponce?

Nos empezamos a seguir en Tik-Tok y los dos estábamos muy pendientes de lo que compartíamos. Luego Álex me invitó a hacer una sesión de composición en Miami. Nos juntamos y así salió Ve y diles, que fue la primera que escribimos. Una nunca sabe qué va a pasar con las canciones y fue una sorpresa bonita.

Cuando termina de escribir un tema, ¿sabe lo que va a pasar con la canción?

Antes creía tener un mejor radar de eso y la verdad no tengo ni idea. Y nadie sabe. Hay canciones que quieres que funcionen, porque son tus favoritas, pero yo no sé. Cuando yo me mudé a Miami, hace como tres años, conocí a mis productores. En un momento teníamos más de 10 canciones para comenzar a hacer bulla, porque nadie me conocía. La primera que saqué fue Alguien más y se volvió viral. No teníamos idea de qué pasaría.

Luego de un hecho como este, ¿se impone un peso como autor?

Yo siento el peso, no porque haya sido algo muy grande. Solo es hito para mí, para lo que yo podía lograr. Pero no es algo que me asegure una carrera. Una sola canción no me asegura seguir cantando. Esa es la presión, porque quiero una carrera larga. Quiero construir una base sólida.

Estudió Economía. ¿Lo aplica en su negocio musical?

No, es otro mundo. La universidad te enseña cómo pensar. No estoy aplicando teorías económicas ni nada. Es más lo que has leído y vivido lo que influye. Soy un desastre para mis finanzas también (risas).

Backstage del visualizer de Alguien Más. Cortesía

¿Cómo se siente al lanzar este primer trabajo?

No me doy cuenta de todo lo que está pasando. Le puse tanto empeño por mucho tiempo, que ahora es un poco de incredulidad. Hace poco fui a Los Ángeles a grabar unas piezas visuales para cada canción y eso le da una coherencia visual.

¿Cuánto tiempo se tomó para terminarlo?

Empieza hace como tres años. Casi todas las canciones que había lanzado se sumaron. Siempre fueron pensados para este disco. Saqué la mayoría de singles para darle más vida. No soy lo suficientemente conocido como para hacer bulla por sacar un disco.

¿Pensó mucho el concepto?

No. Es la primera vez que hago canciones sin pensarlas demasiado. Era un error que cometía antes. Hacía música en el estudio para tratar de pegar y eso no funciona. Más bien ahora tenía la duda de que si me iba a escuchar alguien. Pero por suerte, hay gente a la que le está gustando.

¿A quién le confía la primera escucha de sus canciones?

Normalmente, son mi mamá y mi hermano. Como críticos, creo que no son muy objetivos (risas). Pero valoro mucho sus opiniones y se las mando igual. Me encanta poner todo por adelantado en redes, ese es un buen termómetro.

Su carrera inicia junto con nuevas redes sociales. TikTok, Telegram, Sech, en las que las comunidades son más cercanas.

TikTok ha sido una plataforma increíble. Pero uno tiene que estar abierto a todas las herramientas, por eso estoy atento. Me gusta tener una conversación fluida con quienes escuchan mis temas. Les comunico cada paso a mis fans.

Son 12 canciones, ¿cuál es la que lo hace sentir más vulnerable?

Creo que Para olvidarte. Es la que engloba el concepto del disco y la más directa. Fue la que escribí de todas estas.

El lado personal de Sebastián Llosa

Nació el 1 de junio de 1992.

Sus fans se hacen llamar Bluemoon. Tiene que ver con el color azul, que es su favorito.

Tiene nuevas canciones. Dos están listas para ser incluidas en lo que será su próximo disco.

