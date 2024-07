Lila Downs, Niña Pastori y Soledad: "La raíz no debe cambiar"

Las raíces, ocultas bajo tierra, pasan muchas veces desapercibidas. Sin embargo, dan fortaleza, soporte y demuestran qué tan grande puede llegar a ser un árbol. Algo igual sucede con nuestras historias, pasado y costumbres. Nos dan firmeza en nuestra identidad y origen.

El proyecto musical Raíz, en el que se unen las voces de las artistas Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Pastorutti, plantea así sus nuevas cinco canciones. La mexicana, la española y la argentina han afianzado sus carreras por más de 25 años, con los sonidos de sus países. Representando y preservando esos instrumentos que otorgan identidad.

Hace diez años se unieron por primera vez en el álbum La raíz de mi tierra, que obtuvo disco de oro. Desde entonces su amistad no ha dejado de mantenerlas juntas y hoy repiten la fórmula con cuatro reversiones y un tema inédito, Tan bonita.

“Es un orgullo presumir los instrumentos que los abuelos tocaban y seguimos tocando. Los sonidos de nuestra tierra”, asegura Lila Downs al inicio de esta charla.

Las tres cantautoras estuvieron presentes en la entrevista y otorgaron varios detalles de esta carrera que las inspira a ellas y quienes las escuchan. Es por eso que en México, país en donde han hecho base de promoción de este disco que es alterno a sus carreras, la chef Gaby Ruiz las recibió en su restaurante Carmela de Morada. Allí les cocinó canciones. Tres platos inspirados en su espíritu artístico.

¿Quién de ustedes decide volver a unirse?

S: La que más molestó fui yo. Es una decisión de las tres. No es fácil juntarse y en estos diez años han sido vertiginosos. Somos mujeres de mucho hacer, siempre en la ruta. Hace poco coincidimos en España, nos juntamos, cenamos y empezamos a hablar de esto. No están fácil…

¿Y quién pone más presión?

L: Bueno, se reúnen los mánager… Ellos llevan la parte dura.

Al escuchar Raíz nunca me fui, me deja la sensación de que ustedes tres la pasaron fenomenal en el estudio. Transmite una energía muy particular. ¿Cómo fue su proceso en Miami?

N: Esa energía está porque expresamos mucho lo que sentimos y cómo somos. Nuestra música tiene una energía fuerte y aquí se multiplicó por tres.

¿Algún momento divertido de esos días en el estudio?

S: Fue más profundo que divertido cuando Lila trajo mezcal. Hicimos la celebración muy típica, como una bendición a la Madre Tierra. Y verás que quienes no estamos tan acostumbrados, pues sufrimos un poco los efectos (risas). Grabamos también una canción llamada Mezcalito, que es un tema que está dedicada a temas tradicionales pero es tan alegre que fue lo más divertido.

Al tema Pon que dale lo renuevan, tiene una base de reguetón. ¿Creen que en algún momento este se convierta en un género clásico de nuestros países?

N: Sí, se ha incorporado y ha llegado para quedarse.

S: Todo lo tradicional nace así. Está bueno contar que en esta segunda etapa quisimos hacer un cambio musical con reguetón, cumbia, y que son parte de la música popular.

Presentaron una cuenta de Instagram como trío. ¿Vienen más proyectos?

L: Esa es la idea. Hacer más canciones, más discos y salir de gira.

Este álbum lo finaliza con Todo cambió, clásico de Mercedes Sosa. En este momento me queda también como reflexión de qué debemos cambiar en nuestra región. ¿Qué debe cambiar en nuestros países?

N: Que nos quieran más. Los que mandan y tienen el poder, que miren por el pueblo, que nos quieran de verdad. Es algo que debe pasar en algún momento, que quienes gobiernen hagan que todo prospere y vaya a más.

S: Que haya más respeto por la diversidad, sobre todo en Latinoamérica. Más acción y pocas palabras.

¿Y qué no debe cambiar y ser intocable?

L: Los derechos de las mujeres, la equidad, los derechos de los niños. La importancia de los mayores y la educación. Proteger la diversidad de los idiomas originarios. Es una realidad en todo el mundo. Allí hay mucha riqueza y podemos aprender de culturas milenarias y tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos cantando.

S: La raíz es lo que no debe cambiar.

El disco se llama Raíz, pero es un trabajo que habla del futuro. ¿Cuál es el siguiente paso?

L: La gira que quizá hagamos en noviembre. Ojalá mis compañeras puedan venir a México a cantar conmigo en el Auditorio Nacional, también. Y adonde nos lleve la música, Europa o a Ecuador.

S: En México también grabamos videos que ya pueden ver.

Comiendo canciones

“A ver qué sabores ‘escuchan’ en cada canción”, es la singular frase que suelta Lila Downs. Raíz nunca me fui es un disco que también puede saborearse, aseguran las artistas. O bueno, así lo vivieron ellas en el restaurante de la chef Gaby Ruiz. “Ella nos presentó un plato que representa a cada una de nuestras voces y música. Cocinó canciones”, explica.

Estos tres platos tenían una experiencia única para cada uno. La de Niña llevaba un arroz especiado con canela y pimentón con pescado, que está inspirada en mi tierra Cadiz. La de Soledad era un taco con res y chimichurri. Mientras que la de Lila era una carne cocinada a fuego lento junto con un mole ligero.

“Nos describió muy bien. El mío estaba basado en el humo, el de Sole en las hierbas y el de Niña en las especias”, explicó Lila. En Instagram se pueden ver estos detalles en los que participó también su equipo probando y oyendo su EP.

