Jules: “Todo este tiempo, mi enemiga he sido yo”

“Tenía que hacer mi entrada supermelodramática”, suelta como primera frase la colombiana Juliana Pérez Bejarano, nombre que para resumirlo y en el mundo del arte, es simplemente Jules. Pero July para los amigos.

Jules Universal Music Ecuador

Su emoción está por lo alto en esta plática. Se nota que no cabe de orgullo de presentar finalmente su primer disco finalizado, Melodramática. Que, además, habla de manera muy honesta de todos los problemas con los que ha tenido que lidiar desde su adolescencia. Jules afirma que hoy se considera una mujer fuerte.

Ya tiene 25 años, pero le ha sido difícil transitar en el camino de la aceptación propia. “Yo era mi propia enemiga”, cuenta sin reparos y sin pena. Este sentimiento lo dejó atrás, luego de varios años en los que se saboteó los mejores momentos de su vida. “En Ventino estaba cumpliendo mis sueños y fui yo quien no lo estaba disfrutando”.

El quinteto femenino, recientemente desintegrado, tuvo en su momento a las mejores voces juveniles de Colombia. Junto con Natalia Afanador, Olga Vives, Makis de Angulo y Camila Esguerra forjó una amistad que, aunque valiosa, por sus inseguridades no pudo tener una relación más firme.

Puede hablar de estos temas gracias a las sesiones de terapia que recibió estos años, y están convertidas en nueve canciones inspiradas en los siete pecados capitales.

Su gran confesión

A inicios de 2020 abandona Ventino, se muda a Estados Unidos y empieza esta búsqueda. ¿Qué más detalles hay en el intermedio?

Dos años después de que me salgo del público, en medio de mi crisis existencial pandémica, recibo un mensaje del productor de mis sueños. De esas llamadas de las que uno piensa solo pasan en tus sueños. Era el productor Julio Reyes Capello. Fue una intervención divina en mi vida.

¿Cómo fue ese contacto?

Me escribió por Instagram. Yo estaba en Estados Unidos en un viaje de vacaciones por Disney. Me decía que quería hablar conmigo de un proyecto. Él ya me conocía, porque a los 15 años, con mi sueño de ser cantante, intenté por todos los medios llegar a él. Y un amigo cercano a mi mamá lo conocía y bueno, me presenté y esa vez me dijo que no estaba lista, que estaba muy chiquita. Ahora fue distinto. Julio quería devolverle a la industria tanto de lo que le ha entregado y quería reunir a una nueva generación de artistas para que armen sus primeros álbumes conmigo. Eran solo cinco artistas y él me había escogido. Fue un sí rotundo.

Su vida cambió en un segundo, porque no tenía planes.

Viaje a Miami sin saber qué… ¡Fue una sesión superintensa porque le conté toda mi vida! Le conté lo importante que ha sido la música para entender y procesar mis emociones. Me dio las herramientas para explorar y descubrirme artísticamente. Es un regalo enorme.

Cuando entró al estudio, ¿sabía lo que quería hacer?

La conclusión fue llegar allá y ver qué pasaba en el estudio, ver cómo me sentía. Es que nunca en mi vida había vivido sola. Bueno, con Ventino estaba siempre con mis compañeras. No salía ni a hacer el mercado. Ser un adulto responsable se juntó con el quehacer de este disco.

Entonces hacer Melodramática fue su real paso a la adultez.

Todo lo que quedó plasmado en estas canciones fue un enfrentón conmigo. Yo en el colegio siempre tuve problemas de autoestima, cuando entré a Ventino estos se intensificaron. Estaba al lado de cuatro mujeres espectaculares y no me sentía digna de compartir espacios con ellas. Cuesta trabajo si no lo estás viviendo. Este proceso lo describo como hacer un retrato de mi vida hasta la creación del disco. Luego de este álbum, por suerte, mi vida ha cambiado. Lo comencé a escribir como hace dos años y medio.

¿Qué más le ha dejado este disco?

El poder hacer las paces conmigo misma. Y gracias a eso, los dos últimos años he vivido mi vida como aprovechándola de verdad. Es muy frustrante saber que todo este tiempo mi enemigo he sido yo. Y todo por tener una mente con tantas inseguridades. Gracias a Dios, nunca me ha faltado nada, pero he pasado por momentos llenos de infelicidad por cosas que están en mi cabeza. ¡Y es estúpido ser tu propia detractora! ¡Da rabia! Ahora me veo como mi aliada, mi mente y yo superamos cualquier reto. No dejo de ser ansiosa, obsesiva, y sigo lidiando con toda mi salud mental.

¿Cómo se da cuenta de que su enemiga habita en usted?

En Ventino. Estaba viviendo todo lo que siempre había soñado y estaba asquerosamente infeliz. Iba pa’l cielo y llorando. Así que tuve que mirar hacia dentro para saber qué pasaba.

Pero, ¿sí fue feliz en el grupo?

Absolutamente. Todo era tan nuevo, viviéndolo con mis mejores amigas, pero no sé… El que no hay comentarios de mí quizá me afectara. O es lo que yo creía. Por ejemplo, me empezó a afectar el ser la menos seguida en redes sociales. Pero estaba tan enferma, que aunque hubiera muchas otras cosas buenas no lo veía. Si alguien decía algo positivo de mí creía que estaba loco

¿Qué tan religiosa es? Esto parece la confesión con un cura.

¡Me encanta! Porque este álbum es una confesión. Soy muy espiritual, creo en un ser superior, y todo está diseñado para cada uno. Pero tienes que ser un agente activo para que todo se te cumpla. Crecí en un colegio católico, pero luego me di cuenta de que la religión desde mi experiencia me estaba haciendo sentirme mal.

¿Le hubiera contado a un cura todo lo que canta en estas canciones?

Obvio sí, pero con mucho más miedo. Ahora me siento capaz de hacerlo público.

Melodramática es el nombre de su primer disco Universal Music Ecuador

Jules olvida sus pecados

Este trabajo discográfico está inspirado en los pecados capitales. ¿Cuál es su pecado favorito?

Yo pienso que los pecados capitales no lo son. Son las cualidades que tenemos como personas defectuosas. Ya diciendo eso, mi pecado favorito es gula. Cuando yo hablé de este, quise darle la vuelta, y hablé de mi desorden alimenticio. Llevo luchando varios años contra este y fue la principal razón por la que me salí de Ventino. Este nace por mi amor profundo a la comida, y siempre estamos buscando regular nuestras emociones, y la mía era la comida. En todos mis entornos terminé convertida en la caneca de la mesa. Desarrollo esta relación tóxica con la comida, no me gusta mi imagen y entro en una bulimia compleja. ¡Yo amo la comida! Entonces diría que aunque mi proceso es difícil, es la gula.

Aquí aplica la frase: Mis traumas, mis chistes.

No pudiste resumir mejor el álbum. Porque además Agridulce, la canción que habla de la gula, es una bachata.

Ella es una canción que también sobresale. Que habla de las relaciones entre mujeres, que de mala forma siempre dicen que están llenas de envidias…

Qué feo que es aceptar esto. Siento que estas conversaciones son guardadas para el psicólogo, pero la complejidad de mi canción Ella está en el fondo que uno quiere ser así. Lo más interesante de esto es que todos tenemos una ella. ¿Por qué no podemos estar felices con lo que tenemos y no ver a esa persona? Creyendo que al tener la vida de esa persona, la nuestra sería más fácil.

¿Ser melodramática es una virtud o un defecto?

Una virtud. Todo lo que está asociado con lo femenino tiene una connotación femenina, pero no, hay que abrazarlo. Ser melodramática es abanderarme de todas mis cualidades y decir que estoy orgullosa de mi humanidad.

