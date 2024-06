Gala Varo: La científica del drag llega a Ecuador y esta es su historia

La ciencia y el arte son mundos que en pocas ocasiones se fusionan. Incluso, en la Academia, el cliché de las personalidades que van a cada una de sus facultades refuerza esta idea de que son personas con inspiraciones y modos de ver la vida. Pero ir a contracorriente, sin planteárselo y simplemente de manera natural, fluye en las decisiones de Jesús Meza Arroyo. Es un doctor en Ciencias Biomédicas y especialista en Inmunología que, a lo largo de sus 35 años, se fue encontrando con otras pasiones como el arte circense y la danza, que estudió a la par de que cursaba su licenciatura en Química.

Varios años después, Jesús encontró a Gala. O bueno, Gala Varo nació de él. Y es la persona con la que hablamos a lo largo de esta entrevista. Alta, esbelta, seductora y con mucho sentido de la moda. Sus pronombres son femeninos, un lado que gusta explorar y lo hace a través de la expresión corporal y el maquillaje.

Este personaje drag es hoy uno de los rostros más famosos de esta corriente artística en América Latina. Nació en Morelia, México, pero Gala se consolidó en Guadalajara. En la mañana era investigador y profesor universitario, un científico en toda regla. Pero en las noches tenía presentaciones de danza aérea en varios clubes de la ciudad.

Esto escaló a otro nivel tras la pandemia de covid-19, cuando el trabajo de noche cerró y participó en el concurso digital de drags Toma mi dinerita. Su nombre se popularizó y luego fue concursante en el reality La Más Draga. Pero el reconocimiento internacional llegó en 2023 tras llegar a la final de Drag Race, el formato de reality que creó RuPaul.

Aunque en este caminar a la fama Gala Varo estuvo oculta a su familia y dedicada a la ciencia, hoy eso quedó atrás. Jesús le cedió las aulas de clases, y ella, además de ser una reina de la noche, es divulgadora científica vía YouTube. Ahora también lidera conversatorios con sus fans, en los que habla sobre su carrera y temas de derechos humanos para la población LGBTIQ+. La diva que ya está en Ecuador y visitará cuatro ciudades: Guayaquil, Quito, Cuenta y Montañita.

Su boca roja, largas pestañas y divertida actitud describen a este personaje que se muestra muy abierto en esta entrevista.

La entrevista con Gala Varo

El mundo drag sudamericano es distinto al de México. ¿Cómo lo describe?

Es diferente incluso en el mismo México. Ni el del norte con el del centro del país se parecen. Las corrientes y los públicos son diferentes. Creo que es parte del entorno sociocultural que estás viviendo. No es lo mismo hacer drag en la playa que en la frontera. Pasa en el arte, las corrientes artísticas funcionan así. En Sudamérica celebran mucho la cultura. Pero en Colombia y Venezuela son muy guapas, resaltan la belleza, como si fueran reinas de belleza.

¿Cuál es su corriente en esta primera gira internacional? Parece una pop star…

Estoy viviendo mi fantasía Lady Gaga (risas). Estoy tratando de celebrar mi propia identidad y lo que he aprendido del drag a lo largo del tiempo. Traigo canciones que hecho en el pasado, hay show de fuego, el circo es algo mío. Pensé en sacar canciones para el tour, pero va a esperar eso un poco.

No hay artista drag grande que no tenga canción propia. ¿Cómo será lo que prepara?

Pues no canto… En Drag Race México quedó claro que no es de mis talentos, pero es un área de oportunidad. No busco hacer música comercial, sino temas que me sirvan para mis shows y que digan lo que quiero decir. Van escritas tres y grabadas una y media. No quiero ser estrella de la música, quiero algo que me represente con mi voz. Una se llama Amor sin amor.

¿Por qué ese título?

(Se cohíbe) Se la dedico a la celebración de la libertad del cuerpo. Al empoderamiento de tu propio ser. Y la otra canción se llama Apriétalo, aflójalo y habla de ataduras. Pero puede hablar de muchas cosas, para eso están las alegorías en su nombre. Les van a gustar bastante.

¿Cómo se apodera de usted la feminidad que sale cuando está en drag?

El alma del artista habla a través de su arte. El drag me liberó tanto, de represiones sexuales, de sentirme incomprendido en mi cuerpo, de mis inseguridades. Gala Varo celebra su cuerpo y su belleza. Es sentirme bien, ya que por mucho tiempo no fue así. Por eso me gusta estar sin esponjas (rellenos para los vestuarios). Quizá también por eso Gala es muy sexual.

Siempre fue muy deportiva, hizo danza, circo… ¿Por qué no estaba segura de su cuerpo si de cierta forma era algo hegemónico?

Era muy delgado. Mi abuela era de las que me decían que estaba muy flaquito, que comiera. Y en la cultura latinoamericana esto lo ven como que estás enfermo. Yo me sentía muy inseguro. Yo me esforcé mucho por alcanzar cierto cuerpo. Ya con Gala me sentí muy bien.

Pero ya después de los 30 uno agradece no engordar tan fácil.

La verdad es que sí (risas).

Gala Varo es divulgadora científica con su canal Galapedia, fusionando el arte y la ciencia. ¿Cómo se formó?

Me formalicé en el área de la salud. Me gustaba, pero a mí me llamaba el arte. Por complacer a mis papás seguí la carrera, que sí me gustaba. Una vez que terminé el doctorado, me di cuenta de que había mucho estigma con las personas de la comunidad LGBTIQ+ en el mundo laboral en el que me desarrollaba. Me costó más que a los demás escalar. Gala me hizo enfocar en mi trabajo drag y como siempre me gustó hablar de ciencia, quería tocar temas reales que no hablamos tan fácilmente acerca de la población gay. No investigamos cómo funcionan los perfiles nutricionales de hombres trans que amamantan, los procesos de transición, la salud emocional y psíquica, o algunas enfermedades venéreas. Pongo estos temas sobre la mesa porque tengo la plataforma.

¿Prepara alguna investigación sobre esto?

Me encanta el laboratorio y quisiera hacer una investigación, pero con mi nuevo estilo de vida, lleno de shows, es difícil. Quizá regrese cuando me canse de hacer drag. Ahora lo que importa es que hago ciencia por la divulgación bajo mis normas.

¿Qué cambió al convertirse en una chica RuPaul?

El conocimiento personal que me dio. El drag me enseñó a amarme y haber competido me enseñó a admirarme.

¿Cree que ha vivido muchas vidas en una sola?

No me lo había preguntado, pero creo que sí. He vivido varias facetas y parecen vidas enteras. Si recapitulo, no puedo creer todo lo que ha pasado. Soy Barbie.

Gala Varo de gira por Ecuador

Gala Varo asistió al Screening Party de la MET Gala 2024 por Vogue México Feli Gutierres// Cortesía

Este 22 de junio llega a Quito con su tour 2024. Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú son parte de esta primera etapa.

Gala explica lo que presentará en cuatro ciudades del país.“Trabajo con la Demence Garden. Este espectáculo es una celebración en un jardín, una fiesta por el Pride (Día del Orgullo Gay). Todo gira en torno a liberación y celebración de tu propia identidad y colores. Lo llevamos todo en color blanco porque quiero empaparme de los colores de los países que estoy visitando. El blanco contiene a todos”, señala.

Spill the tea es el nombre de las conferencias que se realizarán solamente en Quito y Cuenca. “Tenemos lugares donde el Pride es un suceso grande, pero sigue siendo una lucha, por la discriminación. Las conferencias son para crear consciencia de lo que se sigue viviendo y palpar las diferentes realidades”, explicó.

Quito (22), Montañita (26) y Guayaquil (29) son los destinos de junio. Mientras que en Cuenca se presentará el 6 y 10 de julio.

Chismes con Gala Varo

¿Cuál es su participante favorita de Drag Race México 2?

Mi hija Horacio Potasio, Leexa Fox y Electra Vandergeld. Dos de mis drags favoritas. Todas tienen un gran nivel.

Si hubiera ganado en su temporada ¿Qué hubiera hecho con el dinero?

Haberlo invertido en bienes raíces, o algo así.

¿Es derrochadora?

Poquito. A veces me lo permito.

¿En qué gasta?

En perfumes y lentes de sol. También comida y en cuanto a drag en pelucas. Los vestuarios también.

Si dejara de hacer drag escogería ¿seguir como influencer o volver a la Academia?

Puedo ser un academico influencer

¿Qué pasó con Valentina? ¿Por qué ya no es conductora en la nueva temporada?

Yo no tengo idea de nada. Terminamos de grabar y ya no supe más de mi niña Valentina.

¿Alguna invitación para que vayas a un All Stars?

Pues hasta ahorita no. Espero que pronto me llegue.

