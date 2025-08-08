Municipio justifica retiro del carrito de heladero y revela el por qué de la acción

Presidente de Segura EP responde a críticas y aclara que el procedimiento se basa en una ordenanza y no fue una confiscación

El video de agentes de control municipal retirando el carrito de helados a un vendedor en Guayaquil desató una ola de indignación en redes sociales este 7 de agosto.

La explicación del Municipio

Horas después que el hecho se viralizara en internet, Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, defendió el procedimiento, argumentando que se ajusta a la Ordenanza de Uso del Espacio y Vía Pública.

El presidente de Segura EP, Fernando Cornejo. JOSUE ANDRADE

"Cuando un comerciante no cuenta con permiso municipal, ocupa zonas no autorizadas o bloquea la libre movilidad, el retiro temporal de su puesto está justificado", sostuvo Cornejo a través de sus redes sociales. La aclaración buscaba apaciguar el descontento ciudadano, que cuestionaba la "humanidad" del acto. Según el funcionario, previo al retiro temporal, se socializó con el comerciante sobre sus incumplimientos de una normativa vigente desde hace más de dos décadas.

La defensa del Municipio se centra en varios puntos clave. Primero, que no se trató de una confiscación. "Es importante aclarar que no se trató de una confiscación; tanto es así, que la mercadería, al ser perecible, fue devuelta de inmediato", explicó Cornejo a un usuario. La carretilla, sin embargo, debe ser recuperada siguiendo el debido proceso administrativo.

Otro de los cuestionamientos que más se repitió fue por qué no se actúa con la misma rigurosidad en otras zonas de la ciudad con focos de comercio informal antihigiénico y desordenado. "La ley y el orden aplican para todos los ciudadanos", respondió Cornejo a la usuaria Mónica Navarro, quien ponía como ejemplo los exteriores del hospital del IESS en Los Ceibos. El director de Segura EP aseguró que se realizan operativos en toda la urbe y que trabajan en una nueva ordenanza para regular zonas de comercio masivo, como la conocida "Paúl" en el Santuario de la Virgen del Cisne.

Buenas tardes, Enrique:



Lo indicado por usted si se realizó. — Fernando Cornejo V. (@FernandCornejoV) August 7, 2025

Ante la crítica sobre la aparente falta de diálogo, y la sugerencia de que bastaba con pedirle al heladero que se moviera, Cornejo fue tajante: "Lo indicado por usted sí se realizó". Según su versión, los agentes agotaron la instancia de diálogo antes de proceder con el retiro, aunque lamentó que esa parte no se observe en el video viralizado.

Finalmente, el funcionario recalcó que trabajar para una marca o franquicia privada no exime a ningún ciudadano del cumplimiento de la ley.

