Caramelos Quito
Imagen referencial. En total, 828 productos no cumplían con la normativa sanitaria y muchos tenían la fecha de caducidad vencida.Foto: Freepik

Retiran del mercado Iñaquito caramelos, galletas y panetones caducados

Uno de los controles se realizó en el Mercado Iñaquito, en el norte de Quito

Alimentos vencidos, productos sin registro sanitario y cosméticos presuntamente falsificados fueron retirados del mercado tras dos operativos de control ejecutados en distintos puntos de Quito, luego de denuncias ciudadanas.

Uno de los controles se realizó en el Mercado Iñaquito, en el norte de la ciudad, donde se inspeccionaron 10 locales comerciales, detalló la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), el 27 de diciembre de 2025.

Vivienda Quito

Déficit habitacional en Quito: crece el hacinamiento y la vivienda precaria

En el lugar se encontraron 828 productos que no cumplían con la normativa sanitaria, ya sea por no contar con notificación requerida o por tener fechas de caducidad vencidas. 

Entre los artículos retirados había caramelos, galletas, maicena, harina, panetones, café, leche evaporada, cervezas y varios tipos de snacks que estaban a la venta para el público.

Cosméticos presuntamente falsificados

De forma paralela, en el sector de La Alameda, las autoridades intervinieron un establecimiento tras una denuncia ciudadana. 

En ese sitio se decomisaron 391 cosméticos que habrían sido elaborados de manera irregular y sin los permisos correspondientes. 

De acuerdo con el Arcsa, durante la inspección se hallaron perfumes y materias primas que eran empacados en cajas con nombres de marcas originales, lo que habría inducido al engaño a los consumidores. El local fue clausurado.

Las acciones se realizaron con el apoyo de la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen Tributario (UDAR) de la Policía Nacional. 

Las autoridades señalaron que este tipo de controles se mantendrán de manera permanente para evitar que productos que representen un riesgo para la salud lleguen a manos de los consumidores.

