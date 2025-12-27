¿Dónde es más caro arrendar en Quito y en qué zonas el metro cuadrado cuesta más?

En Quito, el precio promedio del metro cuadrado (m²) de vivienda en venta fue de $ 1.209 en 202

Arrendar o comprar vivienda en Quito no cuesta lo mismo según el sector. Los precios del metro cuadrado y de los arriendos muestran una ciudad cada vez más fragmentada, donde algunas parroquias concentran los valores más altos, mientras otras enfrentan caídas sostenidas y menor atractivo para vivir.

De acuerdo con los datos del reciente Informe de Calidad de Vida de Quito Cómo Vamos 2025, que cita cifras del portal inmobiliario Plusvalía, que excluye viviendas de Interés Social (VIS), en 2024 el precio promedio del metro cuadrado (m²) de vivienda en venta en Quito fue de $ 1.209, lo que representa una caída del 1,3 % frente a 2023. Si se compara con 2019, cuando el m² costaba en promedio $ 1.360, la reducción alcanza el 11,1 %, confirmando una tendencia descendente en el mercado de venta.

Tumbaco entra en el ránking

A nivel parroquial, las diferencias son marcadas. En 2024, Cumbayá encabezó el ranking de precios de venta con $ 1.729 por m², seguida de Tumbaco ($ 1.404) e Iñaquito ($ 1.406). Mientras Cumbayá y Tumbaco registraron incrementos interanuales del 4,5 % y 5,1 %, respectivamente, Iñaquito mostró una leve caída del 1,2 %, una tendencia que se repite desde 2021.

Un dato llamativo es que durante 2024 el precio del m² en Tumbaco superó al de Iñaquito, consolidando el crecimiento del valle como polo inmobiliario. En contraste, los precios más bajos se ubicaron en el sur de la ciudad: Solanda ($ 699), Chilibulo ($ 674) y Turubamba ($ 558). Esta última parroquia registró la mayor caída interanual, con un -10,3 %, reflejando una brecha territorial en el acceso a vivienda.

Comprar baja, pero arrendar sigue subiendo

La caída del precio por m² también se refleja en el valor total de las viviendas. En 2024, un departamento promedio de 70 m² con dos habitaciones costó $ 92.190, un 0,8 % menos que el año anterior. En el caso de los departamentos de 110 m² con tres habitaciones, el precio promedio fue de $ 121.772, lo que implica una reducción del 1,4 % frente a 2023.

Sin embargo, el panorama es distinto en el mercado de alquiler. Los arriendos siguen al alza en Quito. El alquiler promedio mensual de un departamento de 70 m² fue de $ 503 en 2024, un aumento del 5 % en relación con 2023 y un 24,5 % más que en 2021. Para un departamento de 110 m², el valor promedio llegó a $ 691, con un incremento anual del 3,9 % y del 25,6 % respecto a 2021.

¿Dónde es más caro arrendar en Quito?

Las parroquias con los alquileres más elevados en 2024 fueron Cumbayá ($ 680), Itchimbía ($ 602) y Tumbaco ($ 569). Itchimbía desplazó a Iñaquito, que cayó al cuarto lugar con $ 542. En el caso de Tumbaco, el aumento ha sido sostenido: pasó de $ 332 en 2021 a $ 569 en 2024. Cumbayá, por su parte, subió de $ 510 en 2021 a $ 680 en 2024.

En el otro extremo, los arriendos más bajos se registraron en Concepción ($ 257), Carcelén ($ 266) y Ponceano ($ 274), todas en el norte de la ciudad. Plusvalía no dispone de datos de alquiler para el sur de Quito.

Una ciudad cada vez más desigual

Jaime Mendoza, coordinador técnico de Quito Cómo Vamos, menciona que estas cifras evidencian un proceso de segmentación urbana. “En ciertos sectores los precios suben porque son cada vez más atractivos, pero en otros bajan porque hay menos interés y menos gente que quiere vivir ahí, como en Turubamba. No solo baja el precio: también se acumulan problemas de pobreza, inseguridad y abandono”, explica.

Así, el comportamiento del mercado inmobiliario en Quito muestra dos realidades paralelas: zonas de alta demanda, con alquileres cada vez más caros, y sectores donde la pérdida de valor va de la mano con la exclusión social.

