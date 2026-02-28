¿Qué papel tuvo Kia Ecuador en el Trophy Tour del Mundial 2026?

Kia Ecuador movilizó el Trofeo del Mundial 2026 en Quito con su flota 100% eléctrica durante el Trophy Tour del 17 de febrero

Uno de los carros Kia de la comitiva que llevó el trofeo del Mundial en su paso por Ecuador.

Kia Ecuador transportó el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el Trophy Tour realizado en Quito el 17 de febrero, como parte de su rol como auspiciante oficial del torneo.

La marca asumió la responsabilidad exclusiva de movilizar el símbolo más importante del fútbol mundial y a la delegación oficial durante la agenda prevista en la capital ecuatoriana.

Durante el evento, José Antonio Errazuriz, gerente general de Kia Ecuador, destacó el significado de esta participación.

“Para Kia es un honor transportar el símbolo máximo del fútbol mundial. Nos alineamos con valores como innovación, pasión, trabajo en equipo y sostenibilidad”, señaló el directivo.

Como auspiciante oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la empresa reafirmó su compromiso con el deporte como motor de desarrollo social y con la movilidad sostenible como eje estratégico.

Flota eléctrica que transportó el Trofeo del Mundial 2026

Para el traslado del Trofeo Original desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre hasta los distintos puntos del recorrido en Quito, Kia Ecuador desplegó una flota 100% eléctrica de última generación.

Entre los modelos destacados estuvieron:

Kia EV9: SUV eléctrico premium con capacidad para siete pasajeros y autonomía de hasta 600 kilómetros (NEDC). Incorpora carga rápida, interiores con materiales reciclados y tecnología avanzada en seguridad y confort.

Kia EV5: SUV compacto con diseño futurista y autonomía superior a 600 kilómetros (NEDC). Ofrece asistencias de conducción y eficiencia energética para trayectos urbanos e interprovinciales.

Kia PV5: Van eléctrica orientada a logística de última milla, con versiones para carga y para cinco pasajeros, ideal para operaciones empresariales urbanas.

Recorrido del Trophy Tour en Quito

El traslado inició en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y continuó hacia el Quórum del Paseo San Francisco, donde se realizó la ceremonia de bienvenida y sesiones de fotos con aficionados.

Posteriormente, la delegación se movilizó hacia el Fan Zone en la Arena Top Media, un espacio interactivo dedicado a experiencias vinculadas al torneo.

En este escenario, Kia presentó una exhibición inmersiva de su SUV eléctrico EV5, reforzando su estrategia de posicionamiento en movilidad sostenible.

La participación en el Trophy Tour permitió a Kia Ecuador asociar su marca con el evento deportivo más importante del mundo, destacando su apuesta por la electrificación y la innovación automotriz.

