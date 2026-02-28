Guayacanes en Isidro Ayora: ciclistas recorren 150 km desde Guayaquil

El grupo Ciclistas de la Calle disfrutó del florecimiento de guayacanes en Guayas con mucho deporte y turismo

Desde la vía principal de Isidro Ayora se veía el amarillo de guayacanes.

El grupo Ciclistas de la Calle inició el 2026 con una travesía de 150 kilómetros desde Guayaquil hasta el cantón Isidro Ayora, en la provincia de Guayas, para disfrutar del florecimiento de los guayacanes.

RELACIONADAS Ciclistas de Durán y Guayaquil recorren 100 km en Molleturo

La meta fue la parroquia Las Mercedes, uno de los puntos donde el bosque seco se transforma en un espectáculo natural cuando los guayacanes florecen con las primeras lluvias del invierno.

Ruta de 150 km por cantones de Guayas

Panas en Bici: el grupo de ciclismo urbano cumple seis años en Guayaquil Leer más

En su recorrido, los ciclistas Carlos Briones, Huber Palma, Jackie Bermeo, Cristóbal Villacreces, Edwin Germán, Ramón Alvarado, Jorge Ramírez y Byron Ruíz atravesaron Petrillo, Nobol y Lomas de Sargentillo.

Desde la carretera principal de Isidro Ayora comenzaron a observar el intenso color amarillo que cubría los árboles, un paisaje característico de esta temporada.

El florecimiento de los guayacanes no solo ocurre en Isidro Ayora, sino también en otros cantones de Guayas y en provincias donde predomina el bosque seco tropical.

Florecimiento de guayacanes en Guayas

El fenómeno natural se produce con las primeras lluvias de invierno. El bosque seco cambia su tonalidad marrón por un amarillo vibrante que atrae a turistas, ciclistas y fotógrafos.

Cada año, este espectáculo natural impulsa el turismo interno en la provincia de Guayas, especialmente entre quienes practican ciclismo de ruta.

Regreso en canoa y cierre de la aventura

En el retorno, el grupo avanzó hacia Puente Lucía y decidió variar la experiencia. Embarcaron sus bicicletas en una canoa hasta playa Pula.

“Embarcamos las bicicletas y disfrutamos de una rica brisa. Al llegar a Pula los residentes amablemente nos regalaron mangos en enormes cantidades”, relató uno de los ciclistas.

Luego continuaron hacia Los Lojas, donde también apreciaron más guayacanes bajo un cielo despejado. Finalmente retornaron a Guayaquil tras completar los 150 kilómetros a “full pedal”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!