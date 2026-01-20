Panas en Bici: el grupo de ciclismo urbano cumple seis años en Guayaquil

El colectivo de ciclistas amateur celebran su aniversario con lo que más saben hacer: pedalear y recorrer el país

Algunos de los integrantes de Panas en Bici en la celebración de sus seis años de aniversario.

Guayaquil y Guayas cuentan con un sinnúmero de grupos urbanos de ciclismo que promueven el deporte, la amistad y la vida saludable. Uno de ellos es Panas en Bici, un colectivo que nació del ímpetu de cuatro amigos que solían recorrer en bicicleta las calles del norte, centro y sur de la urbe porteña.

Este mes, Panas en Bici celebra seis años de creación, pero también la satisfacción de desafiarse a sí mismos a través del pedaleo constante. Para sus integrantes, cada recorrido deja una enseñanza clara: “la felicidad se construye pedaleando”, una filosofía que los ha acompañado kilómetro a kilómetro.

Julio Merchán, creador y líder de Panas en Bici, recuerda que el grupo se formó oficialmente en 2020, cuando él y otros ciclistas solían salir a rodar con distintos deportistas por el norte de Guayaquil. Hoy, el colectivo se reúne en el Parque Samanes, punto de partida desde donde cerca de 30 biciusuarios emprenden rutas urbanas y recreativas.

Para Merchán, la conexión entre los compañeros de ruta es uno de los valores más importantes del grupo. Aunque cada ciclista mantiene su propio ritmo, el recorrido se convierte en una experiencia compartida, donde nadie queda atrás.

“La felicidad no está en llegar antes, sino en esperar al otro”, asegura el líder del colectivo.

Añade que el verdadero motor del grupo no es la velocidad, sino las relaciones significativas que se construyen durante el trayecto, al compartir el cansancio, el agua, la comida y las risas en el camino.

Finalmente, Merchán destaca que estos seis años han estado llenos de logros personales y colectivos. Han recorrido cientos de kilómetros, conocido lugares dentro y fuera de Guayaquil y forjado amistades duraderas gracias a la bicicleta.

“Somos una comunidad de personas que aman pedalear y vivir la ciudad sobre dos ruedas”, concluye emocionado el líder de Panas en Bici, un grupo que demuestra que el ciclismo urbano también es una forma de construir felicidad.

