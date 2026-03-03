Trump amenaza con embargo total a España por su postura frente a Irán: esto dijo

La amenaza de Trump llega tras la negativa de permitir el uso de sus bases en operaciones contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión bilateral con el canciller alemán Friedrich Merz en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 3 de marzo de 2026.

La tensión diplomática entre Estados Unidos y España escaló este martes con una advertencia directa del presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con “cortar todo el comercio” e incluso imponer un embargo al país europeo.

La declaración se produjo durante un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, y tiene como trasfondo la negativa del Gobierno español a permitir el uso de las bases militares de Morón y Rota en operaciones contra Irán.

“Vamos a cortar todo comercio con España”

Trump no dejó espacio a interpretaciones.

“Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España”, afirmó ante la prensa.

El mandatario fue más allá al asegurar que “no quiere tener nada que ver” con España y que el país “ha sido terrible”. Aunque matizó diciendo que los españoles son “gente estupenda”, añadió que “les falta un gran liderazgo”.

El origen del conflicto: las bases militares

El detonante fue la decisión del Gobierno español de no autorizar el uso de las bases de Morón de la Frontera y Rota —de titularidad española, aunque utilizadas por EE.UU.— para operaciones militares contra Teherán que no estén amparadas en la Carta de Naciones Unidas.

Tras los primeros ataques en el marco de la operación “Furia Épica”, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, al considerar que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, negó que las bases españolas estén prestando asistencia a Estados Unidos en esos ataques y subrayó que cualquier operación debe ajustarse a la legalidad internacional.

El respaldo legal a un posible embargo

Ante la pregunta de si Washington podría imponer un embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el Tribunal Supremo de EE.UU. ha reafirmado la capacidad del Ejecutivo para implementar un embargo por la vía ejecutiva.

Aunque no se han detallado medidas concretas, la advertencia introduce un nuevo elemento de presión económica en una relación bilateral históricamente estratégica.

El factor OTAN y el gasto en defensa

Trump también volvió a criticar que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a elevar su gasto en defensa hasta el 5 % del PIB.

Merz respaldó esa postura y afirmó que está intentando convencer a España de aumentar su inversión al menos al 3 % o 3,5 %, al considerar que se trata de un compromiso clave para la seguridad común.

“España es la única que no está dispuesta a aceptarlo”, señaló el canciller alemán.

Una relación en punto crítico

La amenaza de cortar el comercio bilateral —aunque aún no formalizada en medidas concretas— marca uno de los momentos más tensos en la relación entre Washington y Madrid en los últimos años.

La negativa española a involucrarse en operaciones militares fuera del marco de Naciones Unidas ha abierto un frente diplomático que ahora se traslada también al terreno económico.

Por el momento, no hay anuncio oficial de sanciones ni embargos, pero el mensaje de la Casa Blanca es claro: la postura de España frente a Irán podría tener consecuencias comerciales.