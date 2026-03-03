AMT reanuda la revisión técnica vehicular tras suspensión de dos meses

Se retoma la revisión técnica vehicular para vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2 en Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que, debido a la planificación anual de matriculación vehicular, los servicios de registro y renovación se encontraban temporalmente suspendidos durante febrero.

Esta suspensión se debió a la necesidad de ajustar los sistemas y coordinar el proceso de matriculación vehicular con el sistema AXIS 4.0, administrado a nivel nacional por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

A partir del 3 de marzo a las 15:00, la AMT habilita la atención exclusiva para el servicio de Revisión Técnica Vehicular (RTV) para los vehículos cuyo último dígito de placa termina en 1 o 2, en los seis centros de revisión de la ciudad. La entidad recuerda a los propietarios que deben consultar los valores pendientes en la página web, cancelar las deudas y obtener su cita previa en la opción Revisión Técnica Vehicular. Los horarios de atención serán de lunes a sábado de 07:00 a 18:00.

Además, los propietarios de vehículos cuyo último dígito de placa es 1 están exonerados de la multa de calendarización de USD 25,00. La AMT enfatiza que la obtención del Permiso Anual de Circulación (PAC) 2026 se podrá realizar a través del enlace de matriculación en línea, una vez que la ANT habilite el servicio correspondiente.

Se informa a la ciudadanía que a partir de este 3 de marzo se retoma la Revisión Técnica Vehicular, EXCLUSIVAMENTE para los vehículos cuyo último dígito de placa termina en 1 y 2.



ℹ️ Conoce más 👉🏽



— AMTQuito (@AMT_Quito) March 3, 2026

¿Qué necesitas para matricular tu vehículo en Ecuador?

Antes de agendar un turno para la Revisión Técnica Vehicular, es fundamental tener al día todos los pagos y documentos requeridos. Estos son los principales requisitos:

Liquidar cualquier multa de tránsito pendiente.

Presentar la matrícula original del vehículo.

Contar con la cédula de identidad del propietario.

Tener una licencia de conducir vigente.

Una vez cumplidos estos requisitos, los propietarios pueden agendar su turno para la RTV dentro del mes correspondiente. Se recomienda hacerlo en los primeros días para evitar congestión y retrasos al final del plazo.

¿En qué consiste la Revisión Técnica Vehicular (RTV)?

La RTV es un examen obligatorio para renovar la matrícula. Durante la inspección se evalúan aspectos fundamentales para la seguridad vial y el cuidado ambiental, como:

Estado de frenos y suspensión.

Niveles de emisiones contaminantes.

Funcionamiento de luces y condiciones generales de seguridad.

Solo después de aprobar esta evaluación se emite el adhesivo que autoriza la circulación y permite completar el proceso de matriculación.

