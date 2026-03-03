Ecuador suma un nuevo guerrero: Adrián Luna Martinetti debuta en UFC

El guayaquileño hará su estreno oficial el 25 de abril en UFC Vegas 116 ante el británico Davey Grant, en la división gallo

Ecuador volverá a tener representación en la élite de las artes marciales mixtas el próximo sábado 25 de abril de 2026, cuando el guayaquileño Adrián Luna Martinetti haga su debut oficial en la UFC. El tricolor formará parte de la cartelera de UFC Vegas 116, evento que se desarrollará en el UFC Apex y que marcará un nuevo capítulo para el MMA ecuatoriano en la escena internacional.

Los números de Martinetti

Martinetti llega con un récord profesional de 17 victorias y una sola derrota, números que lo posicionan como una de las promesas más firmes del peso gallo (135 libras). Su contrato con la organización se concretó tras su destacada actuación en el Dana White’s Contender Series, donde su combate fue considerado uno de los más intensos en la historia del programa. Su estilo agresivo, basado en una presión constante y una lucha bien estructurada, convenció personalmente a Dana White para abrirle las puertas de la compañía.

El estreno no será sencillo. Enfrentará al experimentado británico Davey Grant, un veterano reconocido por su potencia y agresividad dentro del octágono. Grant ya ha compartido cartel y enfrentado en dos ocasiones al máximo referente ecuatoriano de la UFC, Marlon Vera. Para Martinetti, esta pelea representa no solo una oportunidad de posicionarse, sino también de medirse ante un rival con recorrido probado en la división.

De cara a este desafío, el 'Gato' ha mantenido su preparación en el reconocido Entram Gym de Tijuana, México, donde ha fortalecido su striking sin descuidar su peligroso juego de piso. Allí comparte entrenamientos con figuras latinoamericanas consolidadas, entre ellas el ecuatoriano Michael Morales, afinando detalles técnicos y físicos para llegar en su mejor versión al debut.

El ecuatoriano Adrián Luna aplicó castigo extremo a su rival Vologdin. Cortesía

Con su llegada a la UFC, Ecuador reafirma su crecimiento en las artes marciales mixtas. Martinetti se suma a la delegación tricolor en la empresa, junto a Carlos Vera, consolidando una generación que busca dejar huella en la organización más prestigiosa del mundo. El 25 de abril, el país volverá a paralizarse para ver si este nuevo guerrero puede dar el primer paso firme hacia el top 15 de la división gallo.

