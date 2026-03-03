Richard Carapaz retoma las competencias con un impulso especial

Inicia su temporada en el Trofeo Laigueglia tras un mes duro por la pérdida de su madre y con el Giro de Italia en la mira

Richard Carapaz estuvo entrenando en el país previo al inicio de las competencias en Europa.

Con el impulso del recuerdo de su madre, quien ahora será el ángel que lo aliente desde el cielo, Richard Carapaz inicia este miércoles 4 de marzo la temporada 2026 con el Trofeo Laigueglia, a disputarse en Italia.

El ciclista tricolor tuvo que cambiar su planificación a finales de enero por el fallecimiento de su mamá, Anita Montenegro, quien fue pieza clave para su carrera. Tras un parón por el duelo y después de unos días de preparación en el país, Carapaz llegó el domingo 1 de marzo a Europa para empezar la parte competitiva de cara al Giro de Italia, su principal objetivo del primer semestre.

Su reaparición se producirá en una prueba italiana donde aparece como el gran favorito. La edición 63 del Trofeo Laigueglia presenta un recorrido de 192 kilómetros que tiene como gran reto a la Cipressa, un ascenso de 5,6 kilómetros.

Tras este primer encuentro con las carreteras europeas, la Locomotora del Carchi tendrá otro exigente reto el sábado 7 de marzo. Será parte de la Strade Bianche una de las pruebas más técnicas del calendario por sus desgastantes sectores de sterrato (caminos de tierra), y que le ayudará a seguir sumando kilómetros.

Luego, entre el 9 y el 15 de marzo, disputará la Tirreno-Adriático, carrera clave por su perfil fuerte, ideal para evaluar su progresión en esfuerzos de fondo y jornadas de montaña. El 18 de marzo tomará la salida en Milano-Torino, clásica con un final explosivo que suele encajar bien con las características de Richie.

Our roster for Trofeo Laigueglia 🎉 pic.twitter.com/rLOXDbGC6z — EF Pro Cycling (@EFprocycling) March 3, 2026

Posteriormente estará en la Volta a Catalunya, del 23 al 29 de marzo, uno de los exámenes más sólidos para corredores con aspiraciones al podio del Giro de Italia.

La preparación final será en Ecuador

Richard Carapaz tiene al Giro de Italia como su gran objetivo. CORTESÍA

Tras estas competencias en Europa, Richard Carapaz retornará al país para culminar su preparación de cara a la Corsa Rosa.

La altitud, la estructura de entrenamiento y la tranquilidad de estar junto a su familia serán claves para pulir detalles en busca de ser protagonista en el Giro, carrera que ya conquistó en 2019, fue vicecampeón en 2022, y donde la temporada anterior se volvió a subir al podio, esta vez en el tercer lugar.

