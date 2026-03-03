Cristiano Ronaldo abandona Arabia Saudita tras ataque de Irán

El futbolista portugués decidió salir del país donde milita en el Al Nassr. Viajó junto a su familia a Europa

Cristiano Ronaldo es la principal figura del Al Nassr de Arabia Saudita.

El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán está afectando a otros lugares del Medio Oriente como es el caso de Arabia Saudita, donde fue atacada la embajada norteamericana en Riad, lo que provocó que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y su familia decidan dejar el país.

Te invitamos a leer: Emotivo recibimiento a las tricolores mundialistas sub-20

El astro luso, que forma parte del Al Nassr, se desplazó en su avión privado desde Riad hasta Madrid tras el bombardeo a la sede de Estados Unidos que se ubica cerca del lugar donde reside CR7, desde 2023, en Arabia Saudita.

Sin una confirmación oficial de parte de Cristiano Ronaldo sobre esta decisión, se conoció de esta medida mediante el seguimiento de la aeronave Bombardier Global Express XRS que tiene personalizada la marca CR7.

El futbolista portugués, quien está en proceso de recuperación de una lesión por una fatiga muscular sufrida en el partido ante Al Feiha, que terminó con victoria 3-1 para el Al Nassr.

Preocupación por CR7

CR7 es el líder de Portugal para el Mundial 2026. AFP

La lesión de Cristiano Ronaldo hizo saltar las alarmas en Portugal sobre el estado de su estrella de cara al Mundial 2026 que se disputará desde junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Jorge Jesus, entrenador del Al Nassr, comentó que el goleador luso “sintió fatiga muscular. Después de que hiciéramos el 2-1 no quise arriesgar y lo sustituí. El departamento médico va a evaluar su condición, pero lo que él sintió fue solo una fatiga muscular”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!