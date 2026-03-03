Epstein 'Walk of Shame' aparece cerca de la Casa Blanca

Un polémico “Walk of Shame” inspirado en el Paseo de la Fama de Hollywood surgió en Washington D.C.

En las inmediaciones de la Casa Blanca apareció el pasado lunes 2 de marzo un “Jeffrey Epstein Walk of Shame”, una instalación que imita el célebre Paseo de la Fama de Hollywood. La intervención consiste en estrellas adhesivas colocadas en el suelo de Farragut Square, con nombres de personalidades que en algún momento mantuvieron vínculos con el fallecido financista y delincuente sexual.

Cada estrella incluye un código QR que remite a documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia en cumplimiento del Epstein Files Transparency Act.

Figuras señaladas en el Walk of Shame

Entre los nombres destacados en las estrellas figuran Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein actualmente encarcelada; el expresidente Bill Clinton; Andrew Mountbatten-Windsor; Bill Gates; el exrector de Harvard Larry Summers; el empresario Les Wexner; y el secretario de Comercio Howard Lutnick. Todos ellos han negado haber tenido conocimiento de los crímenes de Epstein.

Clinton declaró recientemente ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que “no hizo nada malo” y que cortó vínculos con Epstein mucho antes de su condena en 2008. Wexner, por su parte, reconoció haber confiado en el financista, pero aseguró que nunca presenció conductas indebidas.

Gates pidió disculpas a su equipo por sus contactos pasados con Epstein, mientras que Summers renunció a su cargo académico en Harvard. Mountbatten-Windsor enfrenta un proceso judicial por presuntamente filtrar información sensible a Epstein.

Lutnick ha explicado que fue vecino del financista en Manhattan y que visitó su isla privada en una ocasión con su familia, pero insiste en que no tuvo relación cercana con él. Aun así, enfrenta llamados a renunciar y podría ser citado por el Congreso.

Elon Musk y la polémica digital

Una estrella con el nombre de Elon Musk también apareció en el Walk of Shame, aunque fue retirada poco después. Los archivos incluyen un correo electrónico de 2012 en el que el empresario discutía la posibilidad de asistir a una fiesta en la isla privada de Epstein.

Musk reaccionó en redes sociales asegurando que rechazó repetidas invitaciones y que su correspondencia con Epstein fue mínima. “Nadie presionó más que yo para que los archivos fueran publicados”, escribió en enero, defendiendo su postura y advirtiendo que sus detractores podrían usar los correos para difamarlo.

