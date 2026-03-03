Cuando el ánimo cambia y no sabes por qué: a veces son las hormonas

La alteración del sueño puede ser una de las primeras manifestaciones de un desajuste hormonal con impacto emocional

Hay momentos de la vida en los que algo empieza a sentirse distinto. El carácter parece más frágil, el llanto surge sin motivo claro, la paciencia se acorta. En etapas como la menopausia, el posparto o la pubertad, estos cambios suelen atribuirse a ‘lo normal’. Detrás de esa inestabilidad emocional puede existir un desajuste hormonal que pasa inadvertido en las primeras etapas.

Oliver Serrano, director del Máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Canarias, advierte que el malestar merece atención clínica cuando altera la vida cotidiana. “Cuando el malestar emocional interfiere de manera significativa con la vida diaria, con la calidad de las relaciones o con la capacidad de descansar y funcionar con normalidad, estamos ante una señal que merece atención clínica”, explica.

El sueño: el primer aviso silencioso

Uno de los primeros indicadores suele aparecer por la noche. El sueño se vuelve intermitente, el tiempo para dormir se prolonga y el despertar trae fatiga. A la mañana siguiente, el cuerpo pesa y la mente se muestra más irritable. Serrano lo resume con claridad: “El sueño insuficiente se asocia con una menor capacidad de regulación emocional y con mayor reactividad al estrés, lo que incrementa el riesgo de síntomas ansiosos o depresivos”.

La relación entre hormonas, descanso y estado de ánimo funciona en doble vía. Un desequilibrio hormonal altera los ritmos biológicos y afecta el sueño. A su vez, dormir mal intensifica la vulnerabilidad emocional. Se forma un círculo difícil de romper sin una mirada integral.

Muchas personas expresan su malestar con frases como “no puedo dormir y todo me supera”. Para el especialista, estas quejas requieren un análisis integral. “En muchos casos, lo que parece solo insomnio o irritabilidad tiene una base en cómo interactúan las hormonas del estrés con los sistemas que regulan el ánimo y la cognición”, señala Serrano. Por eso insiste en que separar lo físico de lo psicológico conduce a intervenciones incompletas.

Frente a estas señales, el autocuidado adquiere un papel relevante. Mantener horarios regulares de descanso, realizar actividad física frecuente, priorizar una alimentación equilibrada y practicar técnicas de relajación favorecen la estabilidad del organismo. “Adoptar rutinas saludables contribuye a una mejor regulación biológica y emocional”, afirma Serrano. Precisa que estas estrategias forman parte del cuidado, junto con la evaluación especializada.

Si existe sospecha de un trastorno endocrino, la derivación médica resulta necesaria para descartar causas subyacentes y coordinar un abordaje adecuado. Incorporar esta perspectiva permite comprender la estrecha relación entre procesos físicos y emocionales.

Serrano lo expresa con una reflexión que invita a la calma: “Escuchar el cuerpo, reconocer señales de alerta y pedir apoyo especializado demuestra responsabilidad personal y autocuidado fundamentado en evidencia y respeto por nuestra salud integral”.

En un contexto donde la ansiedad y la depresión se discuten cada vez más, ampliar la mirada hacia el componente hormonal permite comprender mejor lo que sucede. En muchos casos, la respuesta se encuentra tanto en la mente como en los procesos biológicos que la sostienen.

Qué es lo más recomendable

Dormir lo suficiente y con horarios estables. La Organización Mundial de la Salud resalta la importancia del descanso para la salud mental.

Realizar ejercicio con regularidad. Mayo Clinic indica que la actividad física ayuda a reducir síntomas de ansiedad y depresión.

Consultar ante síntomas persistentes. La Endocrine Society recomienda evaluación médica cuando existen signos de posible desequilibrio hormonal.

