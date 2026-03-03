Gabriela Rivadeneira sobre RETO en Guayaquil: "La ganadora de la Alcaldía es la RC"

La presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, opina sobre el encargo de Tatiana Coronel en Guayaquil

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, analiza la mayoría de su bloque en el Municipio de Guayaquil y la situación jurídica de Aquiles Álvarez.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, rompe el silencio sobre la situación política en el Municipio de Guayaquil. Tras la detención de Aquiles Álvarez, la líder correísta defiende la hegemonía de su partido en el Concejo Cantonal y lanza duras críticas al Gobierno, calificando al alcalde como un "secuestrado político".

RC opina sobre la presencia de RETO en Guayaquil

Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), analizó en entrevista con EXPRESO el panorama político del Municipio de Guayaquil. La dirigente se refirió a la creciente presencia del movimiento RETO (Renovación Total) en la administración municipal, a pesar de que dicha organización no participó de forma independiente en las elecciones seccionales de 2023.

El control del Concejo Cantonal de Guayaquil

Rivadeneira aclaró que, aunque RETO ha ganado espacios en el cabildo, el triunfo electoral pertenece a la alianza liderada por el correísmo junto a Aquiles Álvarez, quien actualmente cumple prisión preventiva por el denominado caso Goleada.

La vicealcaldesa Tatiana Coronel es la alcaldesa subrogante de Guayaquil durante la ausencia temporal del alcalde Aquiles Álvarez. ARCHIVO: MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

"La alianza con Aquiles Álvarez demuestra justamente que es él quien gobierna la Alcaldía de Guayaquil. Y eso no es excluyente a que mucha de nuestra fuerza política apoye esa gestión, pero la fuerza política ganadora de la Alcaldía es la Revolución Ciudadana en alianza con RETO", afirmó Rivadeneira. Además, subrayó que su partido mantiene el control legislativo: "Nuestras y nuestros concejales, que además son mayoría en el Concejo Municipal, ahí está la muestra más fehaciente de que la Revolución Ciudadana tiene la fuerza política".

Respaldo a Tatiana Coronel y críticas al sistema judicial

Sobre la gestión de la vicealcaldesa Tatiana Coronel, quien asumió el despacho municipal ante la ausencia de Álvarez, Rivadeneira confirmó su respaldo absoluto. Recordó que Coronel fue electa con los votos de la RC y exigió que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.

Finalmente, la presidenta de la Revolución Ciudadana arremetió contra el sistema de justicia y el Gobierno de Daniel Noboa. "Aquiles no debe estar preso; es un secuestrado político de este Gobierno. Exigimos su inmediata libertad para que asuma el cargo para el que fue elegido por el pueblo guayaquileño", sentenció.

