Toque de queda en Ecuador: horarios y cómo se aplicaría

El Gobierno afina los detalles para la entrada en vigor del toque de queda anunciado por el presidente Daniel Noboa, que formará parte de la nueva fase de la estrategia de seguridad contra el crimen organizado. La medida regirá desde el 15 de marzo y se mantendrá hasta el 31 de marzo, con restricciones estrictas en cuatro provincias del país.

Según explicó el ministro del Interior, John Reimberg, el toque de queda será nocturno y se aplicará todos los días en el siguiente horario:

Desde las 23:00 hasta las 05:00

Vigencia: del 15 al 31 de marzo

La restricción se aplicará en las provincias consideradas de mayor riesgo por la escalada delictiva:

Guayas

Los Ríos

Santo Domingo de los Tsáchilas

El Oro

Estas provincias coinciden con las áreas identificadas por el Ejecutivo como zonas de alta actividad criminal y presencia de economías ilícitas.

“Es fundamental que permanezcan en sus casas”, dijo John Reimberg

Reimberg enfatizó que la colaboración ciudadana será clave para que la medida tenga efectos reales en el control territorial. “Es fundamental y necesario que permanezcan en sus casas en los horarios que ha dispuesto el presidente”, afirmó, destacando que el objetivo es reducir la movilidad nocturna y evitar que grupos criminales aprovechen esas horas para operar.

El ministro recordó que el país se encuentra en un escenario de confrontación directa: “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra. Estamos dando pasos decididos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos”, señaló.

El toque de queda se enmarca en la segunda fase de la estrategia de seguridad anunciada por Noboa, que incluye operativos militares y policiales con apoyo de países aliados de la región. Esta etapa busca recuperar áreas afectadas por el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales

¿Qué implica para la ciudadanía?

La circulación estará prohibida, salvo excepciones justificadas (salud, emergencias, labores esenciales). La Policía y las Fuerzas Armadas podrán realizar controles en vías, barrios y zonas rurales. Las autoridades coordinarán acciones para impedir reuniones, desplazamientos o actividades que puedan ser aprovechadas por bandas criminales.

