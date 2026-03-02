Trump advierte a Irán: guerra de cuatro semanas y "gran oleada de ataques" inminente

"Lo peor está por venir": Trump presume del éxito de "Furia Épica" y dice que aún no han golpeado con fuerza a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este lunes 2 de marzo de 2026, del éxito de su operativo militar contra Irán y advirtió de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, que podría llegar "muy pronto".

En una entrevista telefónica con la cadena CNN, Trump insistió en que las Fuerzas Armadas estadounidenses "están machacando" a los iraníes y consideró que la operación "va muy bien".

"Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando. (...) Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La grande llegará pronto", amenazó.

EE.UU. lanzó el sábado, en coordinación con Israel, la operación 'Furia oriÉpica', con ataques iniciales saldados con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar.

Teherán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y respondido con bombardeos contra Israel y varios países árabes en los que Washington tiene bases militares: Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

El presidente estadounidense confesó a la CNN que la "mayor sorpresa" de esta campaña fueron los ataques iraníes a los países del Golfo con presencia militar estadounidense y aseguró que estas naciones ahora "quieren luchar" a pesar de que EE.UU. les ha dicho que tiene la situación bajo control.

"Están luchando con agresividad. Iban a participar muy poco (en el conflicto) y ahora insisten en hacerlo", agregó.

La Fuerza Aérea estadounidense envía al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker, claves en las operaciones militares contra Irán, desde España hasta Alemania y otros puntos. https://t.co/F8if1liNEG — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 2, 2026

Guerra duraría cuatro semanas

Trump, que hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a su país al margen de prolongadas guerras en el exterior, ha dicho que prevé que pueda haber más bajas estadounidenses, hasta ahora calculadas en cuatro militares muertos.

Sobre la posible duración de la guerra, el mandatario estadounidense aseguró que no quiere que se extienda demasiado.

"Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados al itinerario previsto", advirtió.

Preguntado sobre si la Administración está ayudando al pueblo iraní a recuperar el control de su país y establecer un cambio de régimen, Trump respondió con un "Sí".

"Sí, lo estamos haciendo. Pero ahora mismo queremos que todo el mundo se quede a resguardo. No es seguro salir ahí fuera", advirtió.

En una rueda de prensa, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth dijo que "esta no es una guerra de cambio de régimen", aunque agregó que como resultado de la operación "el régimen ha cambiado", y aseguró que este conflicto no será "interminable" como la invasión estadounidense de Irak de 2003.

