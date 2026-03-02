Barcelona SC vs Botafogo: Análisis de posibilidades reales de ganar en el Monumental

El equipo de César Farías ya tendrá todo el equipo a disposición. Exjugadors del Ídolo y prensa brasileña analizan el duelo

Johnny Quiñónez le dio el gol a Barcelona SC ante Argentinos Juniors en Copa Libertadores.

Luego del reciente traspié en LigaPro ante Deportivo Cuenca, Barcelona retoma su enfoque en Copa Libertadores para medirse este martes 3 (a las 19:30 de Ecuador) de febrero ante Botafogo en el primer duelo de la fase 3. Este partido volverá a poner a prueba al equipo dirigido por César Farías, quien prefirió reservar jugadores el domingo para la ida de esta llave en el torneo internacional.

Para el exjugador Eduardo ‘El Tanque’ Hurtado, “la motivación” transmitida al grupo de jugadores “va a ser muy importante para el ‘profe’ Farías”, tras la reciente caída. Cree que los cariocas traen ventaja por el conocimiento del técnico Martín Anselmi del balompié ecuatoriano. Él fue DT de Independiente del Valle.

Fortalece el ataque de Barcelona SC, la misión ante Botafogo

“Anselmi sabe muy bien cómo es nuestro fútbol, por eso habrá que tener mucho cuidado... La motivación tiene que ser la misma que con Argentino Juniors para salir a ganarle a Botafogo”, opinó el exgoleador tricolor.

El Tanque opinó que “el arquero, la defensa y la volante están bien, pero Farías tiene que trabajar con los delanteros”. Alertó que “si no marca goles puedes llegar a perder”.

Barcelona SC eliminó a Argentinos Juniors y avanzó a la tercera fase de Copa Libertadores. @BarcelonaSC

Mike Rodríguez, exatacante de Barcelona, está de acuerdo en que “el fuerte” que tiene el conjunto guayaquileño es “el orden defensivo”, la cualidad principal del entrenador venezolano.

“Como está de local debería tener transiciones rápidas para hacer daño. Si Farías apunta a buenos intérpretes puede hacer daño, con Joao Rojas como extremo por izquierda o con Héctor Villalba, para crear contragolpes y tener como referencia a Darío Bennedetto”, analizó Rodríguez.

Contraste de economías entre Barcelona SC y Botafogo

La rivalidad también es un contraste de capacidad financiera. Según los datos del portal Transfermarkt, mientras los brasileños llegan con una valoración que ronda los 130 millones de dólares, el conjunto ecuatoriano apenas alcanza los 20 millones.

Aunque es un duelo de economías que marca distancia entre uno y otro, la realidad deportiva indica que cualquiera puede asegurar el boleto clasificatorio. Ninguno tiene una actualidad de buen fútbol o de resultados convincentes.

Botafogo no anda tan bien previo al partido ante Barcelona SC

Botafogo llega eliminando 2-1 en el global a Nacional de Potosí (equipo que aún no empieza la liga local). En Bolivia perdió 1-0 y lo revirtió en la revancha (2-0) jugada en Río de Janeiro.

Las críticas a Anselmi están presentes, pues quedaron fuera del Campeonato Carioca en los cuartos de final, y en tres partidos jugados en el Brasileirao solo han cosechado 3 puntos (ganaron un cotejo y perdieron dos).

Barcelona SC eliminó a Argentinos Juniors de la Fase 2 de la Copa Linertadores Cortesía BSC

El periodista Mauro Cezar Pereira, de UOL Esporte, considera que “el equipo de Anselmi es un equipo en desarrollo”, que “tiene la posesión y las ideas, pero le falta el instinto asesino que exige una eliminatoria en Guayaquil”.

Pereira mira con respeto al Ídolo. “El Barcelona no es Potosí. Si el Botafogo juega con esta defensa pasiva, quedará eliminado incluso antes de jugar en el estadio Nilton Santos (la vuelta)”, vaticinó.

Por otro lado Eric Faria, comentarista de Globo y SporTV, dijo que a pesar de que Anselmi “conoce a Barcelona mejor que nadie en Brasil”, esto “no garantiza ganar partidos en el Monumental”.

Esta noche el Ídolo buscará dar el primer golpe de local, para luego sellar el ‘pasaporte’ a la fase de grupos de la Libertadores en suelo brasileño, el martes 10 de marzo.

