El calendario apretado de Barcelona SC en marzo: Estos serán los 7 partidos seguidos

Entre LigaPro y Copa Libertadores, el Ídolo afrontará un periodo con poco espacio para el descanso, pero válido para mejorar

Barcelona empieza hoy una extensa ruta de partidos consecutivos. El equipo dirigido por César Farías visitará a Deportivo Cuenca este domingo 1 de marzo (17:00 de Ecuador), en el inicio de un trayecto marcado por siete encuentros (entre LigaPro y Copa Libertadores) a lo largo de marzo.

El club amarillo decidió no diferir el compromiso ante los morlacos, aun sabiendo que a la vuelta de la esquina, el próximo martes, deberá recibir a Botafogo en la ida de la fase 3 del torneo continental. De inmediato tendrá que cambiar el ‘chip’ para el Clásico del Astillero ante Emelec, programado para el sábado siguiente.

Los toreros llegan al duelo contra el Expreso Austral con el impulso anímico de haber avanzado en la Libertadores el pasado miércoles, tras eliminar en penales a Argentinos Juniors. Sin embargo, persisten las urgencias futbolísticas de un equipo en construcción, que apenas suma dos cotejos oficiales en el arranque de la temporada.

Darío Benedetto celebra el gol del triunfo ante Técnico Universitario. Freddy Rodríguez

Este domingo 28 por la tarde, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, los amarillos contarán con plantel completo, por lo que el técnico podría realizar variantes para refrescar líneas con jugadores que no han sumado muchos minutos. El volante Johnny Quiñónez, figura en la Copa y ausente ante Técnico, estará disponible, al igual que Luis Cano, quien aún no debuta.

Aprovechar el traspié de los locales en la fecha anterior es el objetivo torero. Los colorados llegan tras caer por la mínima diferencia (1-0) ante Delfín, en el estadio Jocay.

Partidos y calendario apretado que tiene Barcelona SC

Además del duelo en el Monumental frente a los brasileños y el Clásico ante Emelec, el Ídolo deberá disputar la revancha copera. Volverá a medirse con Botafogo en Río de Janeiro, el martes 10 de marzo, con la clasificación a la fase de grupos en juego.

Luego será el turno de Guayaquil City. El equipo de Farías visitará a los ciudadanos en el estadio Christian Benítez (fin de semana del 15 de marzo), por la fecha 4 del campeonato local. Posteriormente, entre semana (por definirse), enfrentará a Libertad en el Reina del Cisne, por la quinta jornada.

Barcelona cerrará el mes en casa ante Universidad Católica, por la fecha 6 de LigaPro, prevista entre el sábado 21 y el domingo 22. Para entonces quedará en evidencia si pesó más el desgaste o si el equipo logró afianzar un mejor juego colectivo.

¿Cuándo para de jugar Barcelona SC?

El respiro llegará con la fecha FIFA. Se paralizará la actividad por los amistosos de la selección de Ecuador ante Marruecos y Países Bajos, el 27 y 31 de marzo.

La ruta para el Barcelona de César Farías está trazada. Serán siete encuentros que, más allá del rendimiento futbolístico, podrían dejarlo entre los primeros del torneo local y con el boleto asegurado en la Libertadores… o con un desgaste acumulado que termine reflejándose en los resultados.

