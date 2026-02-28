¿Qué futbolistas invirtieron en clubes como Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo compra el 25 % de la UD Almería y se une a Piqué, Ronaldo Nazario y Mbappé como propietarios de clubes

Dueño de cadena de hoteles, CR7 ahora incursiona en el fútbol.

El portugués Cristiano Ronaldo adquirió el 25 % de la UD Almería, club que actualmente milita en la Segunda División española, y se convirtió en el más reciente futbolista en invertir en la propiedad de un equipo profesional.

Con esta operación, el delantero amplía su perfil empresarial y se suma a una extensa lista de jugadores y exfutbolistas que han apostado por el modelo de inversión en el fútbol, tanto en España como en otras ligas del mundo.

Gerard Piqué y Ronaldo Nazario: precedentes en España

En el fútbol español ya existen antecedentes relevantes. Gerard Piqué es propietario del Andorra desde 2018, cuando adquirió el 90 % del club a través de su empresa Kosmos.

Piqué compró la entidad cuando competía en Primera Catalana y logró ascenderla hasta LaLiga Hypermotion (Segunda División), categoría en la que se mantiene.

Por su parte, Ronaldo Nazario fue máximo accionista del Real Valladolid entre 2018 y 2025. El exdelantero brasileño vendió sus acciones en mayo pasado al grupo Inexo Sports, tras confirmarse el descenso del club a Segunda División.

Otro nombre que podría sumarse es el de Sergio Ramos. El defensor, que jugó recientemente en Rayados de Monterrey, abrió negociaciones para adquirir una participación en el Sevilla junto al holding estadounidense Five Eleven Capital.

Mbappé, Beckham y Drogba: inversión global en clubes

El fenómeno no es exclusivo de España. Kylian Mbappé compró en 2024 el 80 % del SM Caen, equipo francés que entonces competía en la Ligue 2. La operación se cerró con el fondo Oaktree Capital por una cifra estimada entre 17 y 23 millones de dólares.

En Estados Unidos, David Beckham fue cofundador del Inter Miami en 2018, franquicia de la MLS que ha ganado notoriedad internacional en los últimos años.

También el marfileño Didier Drogba tuvo participación accionarial en el Phoenix Rising FC desde 2017, club en el que jugó y se retiró en 2018.

A la lista se suman otros nombres como Zlatan Ibrahimovic, Paolo Maldini, Cesc Fàbregas y Juan Mata, quienes han invertido en diferentes clubes europeos y americanos.

Cristiano Ronaldo amplía su perfil empresarial

La compra del 25 % de la UD Almería confirma que Cristiano Ronaldo no solo construye su legado dentro del campo, sino también en la gestión deportiva.

La tendencia de futbolistas que pasan de protagonistas en la cancha a inversionistas refleja un cambio estructural en el negocio del fútbol: ahora los jugadores buscan participar en la toma de decisiones y en el crecimiento institucional de los clubes.

Con esta operación, el Almería suma una figura global a su estructura accionarial mientras intenta consolidarse en el fútbol profesional español.

