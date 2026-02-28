Cascarita ya tiene visa y sueña con alentar a Ecuador en el Mundial 2026

Manuel Loor, conocido como Cascarita, ya tiene visa para Estados Unidos y se alista para acompañar a la Tri en el Mundial

Tiene 71 años y no necesita presentación. En cualquier estadio donde juegue Ecuador, su figura resalta entre banderas y camisetas amarillas. Es Manuel Loor, pero el país lo conoce como Cascarita, el hincha que convirtió la calle en escenario y la pelota en instrumento de vida.

Hoy ya no solo sueña: ya vive el Mundial 2026. La visa para entrar a Estados Unidos está aprobada y guardada como un trofeo más. Por primera vez cruzará el continente no solo para alentar, sino para hacer gira en la “Yoni”. La emoción le desborda; sonríe y bromea que la felicidad es tan grande que hasta los dientes se le aflojan.

Una vida apoyando a Ecuador

Cascarita prepara gira en Nueva York rumbo al Mundial Cortesía

“Dios es grande. Pensar que pude morir en la pandemia y ahora estoy preparando maletas para ir a Nueva York con mi pelota, mi piedra y mi bandera de dos metros”, dice mirando al cielo. La pregunta queda flotando: ¿está lista Nueva York para un personaje que no camina, desfila?

Hace un año la historia era distinta. El Mundial parecía un sueño lejano. En Sudamérica siempre viajó por tierra, como un nómada del fútbol. Así llegó incluso a Brasil 2014, atravesando fronteras con más fe que dinero. Pero esta vez no había carretera posible. Para Estados Unidos necesitaba visa sí o sí. Y ahí empezó el partido más difícil.

Cascarita no tiene propiedades, cuentas bancarias ni certificados laborales. Vive de sus presentaciones: domina la pelota con una facilidad que asombra, levanta una piedra de 13 libras como si fuera parte del espectáculo y juega con huevos que casi siempre terminan rompiéndose sobre su ropa. Su patrimonio cabe en una mochila: la pelota, la piedra, el pasaporte y dos carpetas repletas de recortes y reportajes de medios internacionales, agencias y hasta menciones de la FIFA.

A los 71 años, Cascarita vivirá otro Mundial con la Tri en 2026 Cortesía

Mundial 2026: Sheinbaum agradece a FIFA y ratifica sedes en México Leer más

“No sabía qué llevar al consulado. No tengo nada material que mostrar”, cuenta entre risas. Decidió entonces mostrar su historia. Uno a uno enseñó los reportajes, las fotos, las crónicas. Hasta que el cónsul lo detuvo: “Ya no más”. Minutos después escuchó lo que parecía un gol en el último minuto: visa aprobada. Sobre el idioma, dice que con un “thank you” y una sonrisa le basta para conquistar cualquier frontera.

RELACIONADAS La nueva camiseta de la Tri para el Mundial 2026

Si la Selección confirma fechas FIFA en territorio estadounidense, Cascarita planea recorrer Nueva York y Nueva Jersey desde el 20 de mayo. Quiere visitar parques, canchas barriales y cada rincón donde un ecuatoriano patee un balón. “Siempre me encontré con compatriotas en los partidos. Ahora quiero que me vean hacer mis locuras allá”, afirma.

Sin entradas por ahora

Tiene dudas, claro. No sabe si podrá ingresar la piedra al país o si deberá conseguir otra. Tampoco tiene entradas para los partidos. “Son carísimas, pero Dios proveerá”, repite con la convicción intacta.

Su amor por la Tricolor no le dejó fortuna, pero sí momentos imborrables. Recuerda cuando en Lima, en el hotel de concentración, apareció Willian Pacho preguntando por él. “¿Dónde está Cascarita?”. Levantó la mano, recibió la camiseta y sintió que todo valía la pena.

El famoso Rey de la Cascarita, Manuel Ángel Loor (i) en Barranquilla. Alejandro Giler / Expreso

Soltero a los 71 años, asegura que su corazón tiene un solo dueño: la Selección. Sueña con asistir a su segundo Mundial de mayores y al séptimo torneo internacional contando juveniles. Si no logra entrar a los estadios, alentará afuera, como siempre lo ha hecho. Porque su vida no se mide en comodidades, sino en kilómetros recorridos detrás de una pelota y una bandera que nunca deja de ondear.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!