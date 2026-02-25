La nueva camiseta de la Tri para el Mundial 2026

La marca que viste a la selección ecuatoriana presentó la indumentaria para la cita mundialista

La Tri luce su nueva camiseta amarilla para el Mundial 2026 presentada por Marathon Ecuador.

Cada vez falta menos para vivir la fiesta del Mundial 2026 y la afición ecuatoriana comienza a palpitar una nueva participación de la Tri. Este miércoles 25 de febrero, Marathon, empresa que viste a la selección nacional, presentó la indumentaria mundialista.

El acto, realizado en el Hotel del Parque, ubicado en el Parque Histórico de Samborondón, contó con la presencia de representantes de la marca, delegados de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), directivos de clubes e invitados especiales, como exjugadores de la selección.

La selección ecuatoriana se prepara para la Copa del Mundo 2026 con su nuevo uniforme. Joffre Flores

El combinado tricolor volverá a lucir la camiseta amarilla como color principal en el máximo evento de selecciones. El azul característico será el acompañante en la pantaloneta y en los polines de la misma tonalidad.

Con este nuevo uniforme, la selección de Ecuador buscará hacer historia en la Copa del Mundo 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Valores de la nueva camiseta de la selección ecuatoriana

La inédita camiseta del Equipo de Todos está valorada en $74,99 para hombres, $69,99 para mujeres y $59,99 para niños.

En el caso de la Tri, dirigida por el técnico Sebastián Beccacece, su primera prueba será ante Costa de Marfil; luego se medirá ante el debutante Curazao y finalmente contra Alemania.

