FIFA sorprende a Emelec horas después de quedar libre de sanciones

Hasta el momento no se ha confirmado el origen de la sanción, aunque versiones periodísticas apuntan al caso de Leandro Vega

El Club Sport Emelec vuelve a estar en el centro de la polémica. Apenas horas después de haber levantado todas las sanciones impuestas por la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial registró una nueva prohibición que afecta al cuadro guayaquileño.

Aunque hasta el momento no se ha detallado oficialmente la procedencia, ni los motivos específicos de esta nueva sanción, la noticia tomó por sorpresa tanto a la dirigencia como a la hinchada, que celebraba haber quedado en regla, tras varias semanas de gestiones y pagos para ponerse al día con las obligaciones pendientes.

Pese a la falta de información oficial, varios periodistas del país señalan que esta nueva prohibición estaría relacionada nuevamente con el caso del defensor argentino Leandro Vega, aunque por el momento no existe confirmación formal sobre esta versión.

Emelec había quedado en cero ante la FIFA

Argentinos Juniors vs. Barcelona SC: Horarios, canales y alineaciones de Libertadores Leer más

Horas antes de conocerse esta actualización, en el portal oficial de la FIFA se observaba que el club eléctrico quedó libre de todas las sanciones impuestas por la FIFA, luego de cancelar la totalidad de las deudas que mantenía ante el organismo internacional.

Con ese paso, el conjunto eléctrico recuperaba la posibilidad de inscribir con normalidad a todos los jugadores de su plantilla en la LigaPro, dejando atrás un periodo de incertidumbre administrativa que se extendió durante varias semanas y que condicionó seriamente su planificación deportiva.

La institución guayaquileña debía saldar un monto total de $570 mil dólares para levantar dos suspensiones (Leandro Vega y Alejandro Cabeza) que le impedían registrar futbolistas. Tras cumplir con los pagos establecidos, el club logró quedar oficialmente sin obligaciones pendientes ante la FIFA, cerrando un capítulo complejo en el ámbito económico y disciplinario.

Con el panorama aparentemente despejado —antes de esta nueva sanción—, el equipo eléctrico se preparaba para inscribir a toda su plantilla de cara al compromiso frente a Delfín Sporting Club, correspondiente a la segunda jornada de la liga ecuatoriana. El encuentro está programado para el sábado 28 de febrero de 2026 en el estadio George Capwell, escenario del cuadro guayaquileño.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!