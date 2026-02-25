Expreso
Barcelona SC, Argentinos Juniors, Copa Libertadores
Argentinos Juniors se llevó una victoria de 1-0 en Guayaquil.César Muñoz

Argentinos Juniors vs. Barcelona SC: Horarios, canales y alineaciones de Libertadores

El Ídolo busca remontar el 1-0 ante el Bicho en Buenos Aires. Revisa todas las novedades previo al partido copero

  • Redacción Guayaquil

Barcelona SC se juega su continuidad en la Copa Libertadores este miércoles 25 de febrero, desde las 19:30 (hora de Ecuador), cuando visite a Argentinos Juniors por la fase previa del torneo continental.

El compromiso será transmitido por ESPN, Disney+ y tendrá el minuto a minuto en expreso.ec. El escenario será determinante para las aspiraciones del Ídolo, que llega obligado a remontar la serie.

(Le puede interesar: Gianni Infantino ratifica a México como sede del Mundial 2026)

Barcelona SC, sin margen de error en Buenos Aires

El golpe sufrido en el estadio Monumental, con la derrota 1-0 en la ida, dejó a los toreros contra la pared. Ahora el equipo ecuatoriano necesita ganar por más de un gol para clasificar directamente a la siguiente fase.

Si vence por un gol de diferencia, la llave se definirá en la tanda de penales. Cualquier empate o derrota significará la eliminación del conjunto dirigido por César Farías.

barcelona vs Argentinos Jrs
Miguel Parrales disputa un balón con un jugador de Argentinos Jrs.EFE

Tras el tropiezo internacional, Barcelona reaccionó en LigaPro con un triunfo 1-0 ante Técnico Universitario, resultado que devolvió confianza a un plantel que busca sostener su protagonismo a nivel continental.

Benedetto vuelve al gol y alimenta la ilusión

Barcelona SC

¿Tiene posibilidades Barcelona SC ante Argentinos Jrs. en la Copa Libertadores?

Leer más

La principal noticia positiva en el cuadro amarillo tiene nombre propio: Darío Benedetto. El delantero argentino rompió una sequía de 747 días sin marcar y recuperó sensaciones en el área rival.

Su último tanto había sido el 5 de febrero de 2024, cuando anotó con Boca Juniors frente a Club Atlético Tigre. Ahora, el atacante quiere que ese gol sea el impulso anímico que necesita Barcelona para buscar la hazaña en Argentina.

RELACIONADAS

“Después de mucho tiempo pude volver al gol. Esto es gracias a la gente y a mis compañeros que me trataron muy bien. Soy feliz aquí. Siempre hay que tirar para adelante, se ha armado un gran grupo”, expresó Benedetto. Sobre la revancha fue contundente: “Tenemos mucha fe para el miércoles, nos quedan 90 minutos”.

Posibles alineaciones

Argentinos Juniors: Cortés; Lozano, Riquelme, Godoy, Prieto; Fattori, Oroz; López, Lescano, Viveros; Fernández.

Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Báez, Rangel, Mina; Celiz, García, Rojas, Martínez; Núñez, Benedetto.

La serie está abierta y los 90 minutos en Buenos Aires definirán si Barcelona SC mantiene vivo su sueño en la Copa Libertadores o si se despide prematuramente del torneo más prestigioso del continente.

Estadísticas de Argentinos Juniors y Barcelona SC en Guayaquil

Revive la victoria 1-0 de Argentinos Juniors vs Barcelona SC 

