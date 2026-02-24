¿Tiene posibilidades Barcelona SC ante Argentinos Jrs. en la Copa Libertadores?

Expertos analizaron el duelo de vuelta en territorio argentino. Esto fue lo que dijeron sobre el juego del DT César Farías

Barcelona SC recibió a Argentinos Juniors en el juego de ida de la fase preliminar 2 de la Copa Libertadores 2026.

Aunque es un solo gol de desventaja, Barcelona afrontará un duelo cuesta arriba. Esta noche, en casa de Argentinos Juniors, el equipo dirigido por César Farías buscar revertir el 1-0 para seguir en pelea en la Copa Libertadores. Sin embargo, su juego “aún está en construcción”, lo que genera dudas de que lo logre.

Janio Pito y Álex Aguinaga, exentrenadores de los toreros, coinciden en que el Ídolo “está obligado” a corregir para el encuentro de hoy.

“A Barcelona aún le falta juego colectivo, conocerse entre los jugadores. Esa situación requiere tiempo, a muchos no tanto, pero Barcelona está disputando un torneo muy difícil donde están los mejores equipos de cada país”, analizó Pinto para EXPRESO.

El estratega brasileño argumentó que el cuadro amarillo “necesitaría de algunos errores del rival” para encaminar el giro del resultado.

El "beneficio" que tiene Barcelona por jugar en cancha visitante



“El punto que sí puede jugar a favor de Barcelona es que no tiene la presión, al ser el visitante. Eso ayudaría a hacer un buen partido y quizás hasta ganarlo, pero por lo visto, Argentinos Juniors es totalmente favorito”, agregó.

Darío Benedetto, la carta de gol de Barcelona en Copa Libertadores. CORTESIA

Pinto cree si el club guayaquileño termina como vencedor de la serie, “el resultado sería fantástico”. Ratificó que el Ídolo “hizo buenas contrataciones” este año y “tiene jugadores interesantes”, pero “aún no poseen el juego en conjunto para ser solventes fuera de casa”.

Barcelona SC debe ser "agresivo" de entrada ante Argentinos Juniors



Por su parte, Alex Aguinaga manifestó en la Radio Redonda que el equipo de Farías debe “buscar que no le hagan daño” desde el inicio del cotejo, razón por la que “hay que tomar las precauciones, porque si le meten el segundo (2-0 en el global) será todo más complicado”.

“Si tienen la posibilidad (de empatar) hay que concretar. Obviamente, si es pronto será mucho mejor porque se empareja la llave y enseguida se empieza a jugar otro partido”, añadió el Güero.

Aguinaga planteó la idea de que el delantero uruguayo Sergio Núñez esté “desde el inicio”, debido a que “es un hombre mucho más rápido” en el centro del ataque, en relación al argentino Darío Benedetto, de quien cree que todavía “puede dar más” de lo mostrado.

“El mayor problema que tuvo Barcelona (en la ida) fue la posesión del balón... Farías prioriza el orden defensivo sobre el ir al ataque, pero en este caso no creo que se cuelgue del travesaño”, opinó.

Barcelona SC busca avanzar en la Copa Libertadores 2026. API

Entre las novedades que presentarán los toreros está que Jhonny Quiñónez, quien hizo una destacada presentación en el compromiso previo, es duda en la zona de volantes, producto de una fatiga muscular. A pesar de eso, sí viajó con el plantel. En su lugar estaría Yaxi García junto a Milton Céliz y Tomás Martínez en el medio campo.

El que no acompañó a la delegación amarilla fue Luis Cano, quien todavía no está inscrito para disputar el torneo internacional.

A qué hora y cuándo será el partido de Argentinos Juniors y Barcelona SC



Con el panorama en contra, Barcelona visita la noche de este miércoles 25 de febrero a Argentinos Juniors a las 19:30 (hora de Ecuador), por la fase 2 de la Copa Libertadores. El resultado podría ser la primera condena para Farías en este 2026, o un respiro para continuar afianzando el equipo y sostenerse en la Libertadores.

