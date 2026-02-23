Confirmado Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao II: Cuándo y dónde se verá EN VIVO

Los experimentados boxeadores saldrán del retiro para volver a enfrentarse en Las vegas este año. Conoce los detalles aquí

El boxeo mundial se prepara para un sismo de nostalgia y negocios. Más de una década después de protagonizar el combate más lucrativo y visto de todos los tiempos, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao han confirmado que volverán a verse las caras en un ring profesional el próximo 19 de septiembre en la Ciudad del Pecado.

La noticia ya ha desatado una expectación global, reactivando una rivalidad que parecía dormida pero que nunca dejó de ser el principal referente comercial del deporte moderno.

El antecedente entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao

El recuerdo del 2 de mayo de 2015 sigue fresco en las arcas de la industria. Aquella noche, el enfrentamiento pulverizó todos los registros conocidos, alcanzando la cifra récord de 4,6 millones de ventas en pago por visión y generando ingresos superiores a los 410 millones de dólares.

A pesar de que la crítica deportiva consideró en su momento que el espectáculo no alcanzó las cuotas de épica esperadas, el impacto financiero, con una taquilla de 72,2 millones de dólares, cimentó el estatus de ambos púgiles como leyendas inalcanzables en términos de audiencia.

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao nuevamente se encuentra cara a cara. CORTESIA

El camino hacia este segundo capítulo ha sido dispar para ambos gladiadores. Floyd Mayweather Jr. no disputa un combate profesional desde que superó a Conor McGregor en 2017, optando desde entonces por lucrativas exhibiciones que lo han mantenido en el ojo público.

Por su parte, el "Pac-Man" filipino anunció su retiro en 2021 tras caer ante Yordenis Ugás, pero regresó a la acción competitiva en 2025 para enfrentar a Mario Barrios en un pleito que terminó en empate.

Ahora, ambos regresan del retiro con motivaciones opuestas pero igualmente intensas. Mientras Mayweather busca blindar su dominio histórico y mantener su récord impoluto de 50 victorias sin derrotas, Pacquiao llega con la misión de vengar aquel resultado y convertirse en el primer hombre capaz de manchar el historial del estadounidense.

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao: ¿Cómo les fue en el primer encuentro?

En su primer choque, los jueces entregaron tarjetas de 118-110 y un doble 116-112, otorgando a "Money" una victoria clara pero debatida por los seguidores del filipino. El próximo 19 de septiembre, el Sphere de Las Vegas será el escenario donde se decida si el tiempo ha erosionado la defensa perfecta de Mayweather o si la velocidad de Pacquiao aún conserva el brillo necesario para cambiar la historia.

Por dónde se verá la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao

La anunciada revancha será transmitida de forma exclusiva por la plataforma Netflix para sus más de 325 millones de suscriptores a nivel mundial. La hora del evento aún está por confirmar en cada uno de los países.

