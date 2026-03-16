¿Regresa la extrema delgadez a la moda? El debate vuelve a las pasarelas

Tras años de mayor diversidad corporal, algunas pasarelas han vuelto a poner en debate la extrema delgadez en la moda

Desde la ceremocia del Grammy anglo, Kelly Osbourne ha encedido las alarmas ante el posible regreso de una tendencia estética dañina.

Apariciones públicas de celebridades con cambios físicos notorios como Ariana Grande, Kelly Osbourne o Meghan Trainor han provocado especulaciones en redes sociales y medios sobre un posible retorno de la extrema delgadez como ideal estético. Aunque las transformaciones corporales pueden responder a múltiples factores personales o de salud, su impacto visual en la cultura pop ha reactivado el debate sobre los cánones que dominan la industria.

El tema ha cobrado mayor fuerza en plataformas digitales, donde analistas de moda y creadores de contenido señalan que ciertos códigos estéticos asociados a décadas pasadas parecen reaparecer en alfombras rojas y pasarelas. Siluetas extremadamente delgadas, pantalones y medias ajustadas, cinturas bajas y maquillaje que enfatiza rasgos angulosos forman parte de una estética que muchos vinculan con antiguos estándares de belleza que la industria había intentado dejar atrás.

Durante la promoción de 'Wicked' uno de los temas más comentados fue el notable cambio físico de su protagonista, Ariana Grande. EXPRESO

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Un canon que no es nuevo



El debate no surge de la nada, lo cierto es que durante los años noventa y principios de los 2000, la moda popularizó un ideal de delgadez extrema que marcó profundamente la industria. La estética caracterizada por cuerpos muy delgados y rasgos faciales marcado, fue duramente cuestionada con el paso del tiempo por promover estándares poco realistas y por su posible impacto en la salud mental de jóvenes y modelos.

A partir de la década de 2010, el auge del movimiento body positive buscó contrarrestar ese paradigma, impulsando una mayor representación de distintos tipos de cuerpos en campañas publicitarias y pasarelas.

En el 2019, Calvin Klein daba un gran paso corporativo al tomar a la modelo plus-size Chika Oranika como imagen principal de su campaña. calvinklein via instagram

Sin embargo, algunos analistas consideran que ese avance podría estar perdiendo terreno. El fenómeno incluso se ha vinculado con la popularización de medicamentos para la pérdida de peso como Ozempic, que han sido señalados por especialistas como un factor cultural que vuelve a colocar la delgadez en el centro del ideal estético.

Las pasarelas y la cultura como señales de un posible retorno

Las señales también se observan en la industria de la moda; datos recientes de análisis de pasarelas internacionales muestran que la gran mayoría de modelos siguen perteneciendo a tallas muy pequeñas, mientras que la presencia de modelos de talla media o grande continúa siendo mínima.

Uno de los rostros de la marca Miu Miu en la Semana de la moda de París. Cortesia

La delgadez vuelve a ponerse de moda. Chioma Nnadi Directora de Vogue UK

Esta situación ha generado preocupación entre expertos y profesionales del sector, algunos de los internos afirman que la industria debería prestar atención a esta tendencia, entre esos nombres destaca Chioma Nnadi de Vogue.

Para ella, el creciente uso de fármacos para adelgazar entre celebridades también podría estar influyendo en la percepción cultural del cuerpo ideal, cruzando la línea de ser percibido como algo mundial y ya no solo afectando a los "internos" dentro del mundo de la moda.

In the 90s the waif models were incredibly thin. Kate Moss was famous for it.

But they still looked alive.

Faces full of expression. Bodies with energy and playfulness. a kind of mischievous vitality.



What we’re seeing now is different.

Hollow faces. Flat expressions. Bodies… https://t.co/j2c82qUGRM pic.twitter.com/e9FrYQMj9U — Variana Volk (@TheracelLab) March 10, 2026

A esto se suma el impacto de las redes sociales y de la cultura visual contemporánea. En ellas, la delgadez vuelve a asociarse con conceptos como disciplina, éxito o bienestar, aunque especialistas advierten que detrás de ese discurso pueden persistir presiones estéticas difíciles de alcanzar para gran parte del público.

Si bien la industria de la moda ha avanzado en diversidad corporal durante la última década, el resurgimiento de estas imágenes ha reabierto una pregunta incómoda: si la conversación sobre inclusión parecía haber ganado terreno, ¿por qué algunos de los viejos estándares parecen regresar?

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