PLAN SALUD
lesion kendry paez river plate
Cuerpo médico de River Plate atendió a Kendry Páez en el duelo ante Vélez.CORTESIA

Diagnóstico y tiempo de recuperación de Kendry Páez: ¿Se queda fuera de la Tri?

El joven jugador de River Plate se aleja de la selección ecuatoriana debido a la lesión que sufrió ante Vélez Sarsfield

Lo que empezó como una noche de fútbol en el Monumental terminó en una carrera contra el reloj para una de las piezas clave de la selección de Ecuador. Kendry Páez sufrió una lesión en su hombro izquierdo durante el duelo entre River Plate y Vélez Sarsfield el pasado domingo 22 de febrero, encendiendo las alarmas tanto en Núñez como en la casa de la Tricolor.

Tras retirarse del campo con apenas 25 minutos de juego y abandonar el estadio utilizando un cabestrillo, los estudios médicos trajeron un respiro a medias: se ha descartado una dolencia de gravedad extrema. No obstante, el diagnóstico obliga a un tratamiento conservador que lo mantendrá un importante periodo de recuperición.

Diagnóstico de la lesión de Kendry Páez

El diagnóstico preliminar es que el exvolante de Intedependiente del Valle sufrió un esguince acromioclavicular izquierdo grado 1, razón por la que estará al margen de las canchas entre dos y cuatro semanas.

Aunque el panorama clínico es relativamente optimista, los tiempos de rehabilitación son críticos. Este percance pone en serio riesgo la presencia de Páez en la próxima convocatoria de Ecuador para la doble fecha FIFA:

kendry paez river plate
Kendry Páez se lesionó en River Plate vs Vélez.CORTESIA

  • 27 de marzo: vs. Marruecos
  • 31 de marzo: vs. Países Bajos
Si la recuperación se extiende al máximo previsto (un mes), el talentoso mediocampista quedaría automáticamente descartado para estos compromisos de alta exigencia, los cuales son fundamentales en la planificación de la Tri rumbo a la próxima cita mundialista, la que se disputará entre junio y julio de este año.

Extraoficialmente se conoció que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya mantiene contacto directo con el cuerpo médico de River Plate. Los primeros días de tratamiento para su recuperación serán determinantes para saber si el hombro responde favorablemente o si el seleccionador Sebastián Beccacece deberá buscar otra alternativa para suplir la baja de la joya ecuatoriana en territorio europeo.

