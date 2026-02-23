Curazao, rival de Ecuador en el Mundial, cambia de DT meses antes del torneo

La selección centroamericana ya eligió a su nuevo entrenador tras la renuncia de Dick Advocaat

Curazao compartirá el Grupo E junto a Ecuador, Alemania y Costa de Marfil en el Mundial 2026.

La selección de Curazao confirmó la salida del experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat y anunció la llegada de su compatriota Fred Rutten como nuevo seleccionador nacional.

A menos de cuatro meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los rivales de Ecuador en la fase de grupos decidió realizar un cambio clave en su dirección técnica.

La modificación en el banquillo representa un movimiento significativo para el combinado caribeño, que afrontará el primer Mundial de su historia con un nuevo liderazgo y el desafío de mantener la estructura futbolística construida en el proceso clasificatorio.

¿Por qué renunció Dick Advocaat?

Dick Advocaat, de 78 años, presentó su renuncia al cargo como director técnico de Curazao debido a graves problemas familiares. Según se informó, la delicada situación de salud de su hija requiere atención prioritaria, motivo por el cual el estratega decidió dar un paso al costado pese al histórico logro alcanzado con la selección.

Bajo su conducción, Curazao consiguió una clasificación sin precedentes al Mundial 2026, convirtiéndose en la nación con menor población entre los participantes. El proceso encabezado por Advocaat no solo consolidó una identidad competitiva en el equipo, sino que también posicionó al país en el mapa del fútbol internacional como una de las grandes sorpresas.

Fred Rutten asume su primer reto con una selección

El elegido para tomar las riendas es Fred Rutten, también neerlandés, quien asumirá su primera experiencia al frente de una selección nacional absoluta.

Aunque nunca había dirigido a un combinado internacional, Rutten cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol europeo, donde comandó a clubes de peso en los Países Bajos como el PSV Eindhoven, el Feyenoord y el FC Twente, además del Schalke 04 en Alemania.

Su experiencia en ligas competitivas y en torneos internacionales de clubes será ahora puesta a prueba en el escenario más exigente del fútbol mundial. El reto no es menor: mantener la competitividad de un equipo que ya hizo historia y prepararlo para enfrentar a potencias consolidadas en el máximo torneo de selecciones.

Un debut histórico en el Grupo E

Curazao llega al Mundial 2026 como el país con menor población entre los participantes, con aproximadamente 150.000 habitantes. Pese a su tamaño, el combinado caribeño compartirá el Grupo E junto a Ecuador, Alemania y Costa de Marfil, en una zona que promete alta exigencia desde la primera jornada.

El duelo ante la selección ecuatoriana está programado para el 20 de junio en Kansas City, en un encuentro que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

Para Ecuador, el cambio de entrenador en su rival introduce una variable adicional en el análisis previo; para Curazao, en cambio, supone el desafío de adaptarse rápidamente a una nueva conducción técnica en la recta final hacia su debut mundialista.

