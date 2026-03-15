Solo siete escenas sin efectos visuales | Avatar: Fire and Ash gana el Óscar 2026

La nueva entrega de la saga de James Cameron fue reconocida por la Academia en efectos visuales

Avatar: Fire and Ash ganó el Óscar 2026 a mejores efectos visuales; la película tiene solo siete tomas sin efectos digitales en toda su duración.

La película Avatar: Fire and Ash ganó el Óscar 2026 a mejores efectos visuales, uno de los galardones técnicos más destacados de la noche durante la 98.ª edición de los Premios Óscar, celebrada en el Dolby Theatre de Hollywood.

La Academia reconoció el trabajo del equipo encargado de recrear el universo de Pandora, construido prácticamente en su totalidad mediante tecnología digital. Según la producción, solo siete tomas de toda la película no incluyen efectos visuales, lo que evidencia el enorme nivel de trabajo técnico detrás del filme.

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El reconocimiento llega en un momento de gran éxito comercial para la saga dirigida por James Cameron, que continúa consolidándose como uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del cine en materia tecnológica.

Un fenómeno también en la taquilla mundial

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Además del reconocimiento en los Óscar, Avatar: Fire and Ash mantuvo un fuerte desempeño en las salas de cine. La película fue número uno en taquilla durante las dos primeras semanas, acumulando 760 millones de dólares en recaudación global.

La saga de James Cameron sigue marcando el cine

Con este nuevo reconocimiento de la Academia, la franquicia Avatar reafirma su lugar como una de las producciones que más ha impulsado la innovación tecnológica en la industria cinematográfica.

Desde su primera entrega, la saga ha sido reconocida por revolucionar el uso de efectos visuales, captura de movimiento y creación de mundos digitales, elementos que vuelven a ser protagonistas en Avatar: Fire and Ash, ahora premiada por la Academia de Hollywood.

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