Tabla de posiciones de la LigaPro, tras el empate entre Guayaquil City y Barcelona SC

Barcelona SC suma siete puntos en LigaPro. Manta sorprendió a Delfín en el Clásico mantense con un golazo de Juan Jiménez

El domingo 15 de marzo se cerró la fecha 4 de la LigaPro con el duelo entre Guayaquil City y Barcelona SC en el estadio Estadio Christian Benítez. El compromiso terminó 0-0, un resultado que dejó a los canarios con siete puntos y aún en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Teniendo en el golero José Contreras, como figura luego de taparle un penal a Mero en los segundos finales.

El líder del torneo sigue siendo Independiente del Valle. A pesar del empate 2-2 frente a Aucas, el cuadro rayado se mantiene en la cima con 10 unidades, producto de tres victorias y un empate en el arranque del certamen.

La gran sorpresa de la jornada se vivió en el estadio Estadio Jocay, escenario del Clásico mantense entre Delfín SC y Manta FC. El triunfo fue para el Manta, que se quedó con el partido gracias a un verdadero golazo de Juan David Jiménez, desatando la celebración de su hinchada.

Asi quedó la tabla de posiciones

Independiente del Valle sigue siendo el líder

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Quien todavía no logra levantar cabeza es Liga de Quito, que igualó 1-1 frente a Universidad Católica en el estadio Estadio Rodrigo Paz Delgado, dejando nuevamente dudas en su rendimiento.

Por su parte, Emelec por fin conoce la victoria en la temporada. El equipo eléctrico venció 2-1 a Orense SC con un golazo de Miller Bolaños, logrando su primer triunfo del año y, además, cancelando por completo los tres puntos que tenía de sanción.

A pesar del triunfo, el Bombillo sigue en el último lugar de la tabla con apenas un punto, en un inicio de campeonato que todavía lo obliga a remar desde el fondo.

El Capwell explotó: Miller Bolaños le dio la victoria a Emelec ante Orense SC. API

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