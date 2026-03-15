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El duelo entre Barcelona SC y Guayaquil City termina en empate.
El duelo entre Barcelona SC y Guayaquil City termina en empate.BARCELONA SC

Barcelona SC y Guayaquil City igualan en el cierre de la fecha de la LigaPro

El Ídolo del Astillero empató con los ciudadanos en el estadio Christian “Chucho” Benítez por la cuarta fecha

Luego de eliminar a Botafogo de Brasil e instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Barcelona volvió la mirada a la LigaPro y visitó a Guayaquil City en el estadio Christian “Chucho” Benítez, del Puerto Principal.

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El entrenador del Ídolo del Astillero, el venezolano César Farías, mantuvo la base del equipo titular que venció a los brasileños para intentar escalar en la tabla, donde ahora ocupa el cuarto puesto.

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Por su parte, Pool Gavilánez, director técnico de la escuadra ciudadana, confió la creación del juego ofensivo al experimentado Damián “Kitu” Díaz, quien fue ídolo de los toreros.

Pese a las intenciones ofensivas de ambos técnicos, el marcador no pasó del 0-0 en el primer tiempo.

Segunda parte

Para la segunda parte, los cerca de 8.000 aficionados que llegaron al escenario deportivo vieron cómo los entrenadores realizaban cambios para tratar de encontrar el gol de la victoria. Entre los que dejaron la cancha estuvo Díaz, en medio del aplauso de los hinchas.

Los minutos pasaban y parecía que ambos elencos se conformaban con el empate, hasta que, en el final del partido, un penal a favor de Guayaquil City fue atajado por el portero visitante, José David Contreras.

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En la quinta jornada de la LigaPro, que se disputará desde este martes 17 de marzo, Barcelona visitará a Libertad en el estadio Reina del Cisne de Loja el miércoles, mismo día en que Guayaquil City visitará al Manta.

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