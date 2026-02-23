Barcelona SC vs Argentinos Juniors: fecha, hora y dónde ver la fase 2 de Libertadores

Barcelona SC visita a Argentinos Juniors obligado a ganar por más de un gol para clasificar en Libertadores

La noche copera no espera. Barcelona SC se juega la vida en la Copa Libertadores de América este miércoles 25 de febrero desde las 19:30, cuando visite a Argentinos Juniors por la fase previa del torneo. El partido será transmitido por ESPN, Disney+ y el minuto a minuto de expreso.ec.

El golpe dolió. La derrota 1-0 en el estadio Monumental dejó a los toreros contra la pared. Ahora no hay margen de error: necesitan ganar por más de un gol para clasificar directamente y seguir con vida en el torneo continental. El empate o una victoria mínima obligaría a mirar la calculadora e ir a los penales.

Barcelona SC perdió 1-0 ante Argentino Juniors. API

Barcelona SC va con una victoria en LigaPro

Tras el tropiezo internacional, el equipo de César Farías reaccionó en LigaPro. En su debut venció 1-0 a Técnico Universitario, también en el Monumental. Fue un triunfo necesario para recuperar confianza y recordar que el grupo tiene carácter.

La buena noticia tiene nombre propio: Darío Benedetto. El delantero volvió al gol después de 747 días. No anotaba desde el 5 de febrero de 2024, cuando marcó con Boca Juniors ante Tigre. La sequía terminó y con ella regresó la sonrisa.

Darío Benedetto celebra el gol del triunfo ante Técnico Universitario. Freddy Rodríguez

“Después de mucho tiempo pude volver al gol. Esto es gracias a la gente y a mis compañeros que me trataron muy bien. Soy feliz aquí. Siempre hay que tirar para adelante, se ha armado un gran grupo”, expresó el atacante argentino. Y sobre la revancha en Argentina fue claro: “Tenemos mucha fe para el miércoles, nos quedan 90 minutos”.

Barcelona sabe que no hay mañana. O responde en territorio argentino o la Libertadores será apenas un recuerdo prematuro.

