¿Cómo remontar el 1-0? Barcelona SC busca calma en el área para eliminar a Argentinos

El DT Farías prioriza el control emocional en el ataque para revertir el 1-0 y avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores

Calmar las ansiedad en el último cuarto de cancha es prioridad para que Barcelona SC logre remontar la eliminatoria ante Argentinos Juniors (1-0) en Buenos Aires, donde el miércoles 25 de enero buscará avanzar a la tercera fase preliminar de Copa Libertadores.

César Farías, entrenador torero, identificó que la desesperación ha sido el principal obstáculo para generar volumen de juego y ocasiones de gol, tanto en el estreno copero como en la LigaPro.

Pese a los resultados, los números defensivos son alentadores: ante El Bicho, el equipo de Farías recibió apenas un remate al arco, mientras que ante Técnico Universitario fueron dos. No obstante, esa solidez no se traduce en ataque, donde Barcelona registró solo tres y dos tiros a puerta, respectivamente.

Joao Rojas (d.) disputa el balón con un jugador de Argentinos Juniors. EFE

“En los dos partidos oficiales que hemos tenido, en el primero nos hicieron un gol sobre el final”, dijo Farías. A su vez, ponderó la estabilidad en el arco de José Contreras porque “no nos crearon mucho”.

Para la revancha en Argentina -su primer partido oficial como visitante este año-, la misión es capitalizar cada llegada. Farías analizó el rendimiento estadístico del equipo con optimismo: “En la ida ante Argentinos entramos 16 veces al área contraria. Cuando tienes ese promedio, se debe marcar dos o tres goles. Ya veo más suelto al equipo y en los trabajos de definición sonrío porque estamos rematando más”, analizó.

El timonel también valoró el compromiso del plantel al realizar seis cambios en el once inicial entre partidos, una rotación que “no es sencilla”. Sin embargo, recalcó la tarea pendiente: “Nos falta tranquilidad en el último cuarto de cancha”.

El factor Darío Benedetto

Esa falta de pausa se evidenció en el Monumental ante el Rodillo Rojo. Un episodio clave fue ver a Darío Benedetto pidiéndole calma al lateral Jonnathan Mina para no apresurar los centros.

El Pipa Benedetto, quien volvió al gol después de 747 días, se mostró agradecido con el respaldo del técnico: “Fue el primero que confió en mí. Le debo mucho, no lo quiero defraudar y tengo que demostrarle partido a partido que estoy bien”.

Agenda de Barcelona SC previo a medir a Argentinos Juniors

En Buenos Aires no hay espacio para fallos. Una eliminación temprana de toda competencia internacional en el primer mes de la temporada sería un golpe fatal para la hinchada canaria.

Barcelona cumplirá el lunes su última práctica en Guayaquil y partirá por la tarde hacia suelo argentino. El martes realizará el entrenamiento de cierre antes del decisivo encuentro del miércoles en el Estadio Diego Armando Maradona.

