Nueva Ley del Deporte: Esto esperan los deportistas ecuatorianos

Atletas de élite, exdeportistas olímpicos y técnicos no sienten aún los cambios de la promulgación de la nueva norma.

Esteban Enderica, con dos particiones olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, explica que hasta fines de 2025 e inicios de 2026 persistían los retrasos al alto rendimiento.

La nueva Ley del Deporte fue publicada el pasado 11 de febrero y entró en vigor de manera inmediata. En ella existen cambios puntuales, como permitir que los clubes se transformen en Sociedades Anónimas Deportivas o regular a los operadores de pronósticos deportivos y apuestas.

Sin embargo, deportistas y entrenadores, principales beneficiarios o afectados de esta nueva normativa, piden que, más allá de las leyes, estas se cumplan y no ocurran situaciones como meses impagos de sus incentivos mensuales, algo que hasta finales e inicios de año aún padecían. Así lo asegura Kevin López, entrenador de la maratonista olímpica Mary Granja. “Se dio el primer paso que es aprobarla; ahora esperemos que se cumpla, porque muchas veces entregan nuevas reglas, pero casi nunca las vemos hechas realidad”, mencionó.

El profesional habla con conocimiento de causa: “lamentablemente en el alto rendimiento ha habido meses en los que no se ha recibido la ayuda mensual. Entonces es un poco contradictorio ese tema. Solo esperamos que ahora se ponga en práctica todo lo que está escrito”.

La normativa reconoce al deporte, la educación física y la recreación como derechos garantizados por el Estado y regula por primera vez los deportes electrónicos.

Además, vuelve a incluir al deporte barrial, y apunta a fortalecer el rol de las Federaciones Deportivas Provinciales, para tener mayor autonomía y confirmar su trabajo en el deporte formativo con proyección al alto rendimiento.

El membrete de orgánica la eleva a una categoría más alta, es decir, “está por sobre las leyes ordinarias, dentro de su ámbito tiene más poder”, explicó en su promulgación el Viceministerio del ramo.

Realidad e incredulidad

Para Esteban Enderica, nadador de piscina y aguas abiertas, con dos participaciones en Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río 2016), el tema debe tratarse con seriedad y sobre todo con comunicación. “Como deportista no he sentido cambio alguno (de la nueva Ley); lo que sí se pediría es que exista más diálogo con nosotros, porque muchas veces no nos comunican nada; por ejemplo, no me enteré ni que había salido ni regresado al plan de alto rendimiento”.

El deportista de alto rendimiento coincide además con López sobre el tema de los retrasos. “No recuerdo alguna administración del Ministerio, ahora Viceministerio, que haya pagado puntual el incentivo en enero, febrero y marzo; esperemos que eso cambie con la nueva ley”, enfatizó.

El exatleta nacional Silvio Guerra precisa que la ley “está bien estructurada”, pero su efectividad dependerá de que se cumpla correctamente y de que exista suficiente presupuesto y control.

“La nueva normativa fortalece la protección, el apoyo a los deportistas y promueve un sistema deportivo más justo e inclusivo. No obstante, su verdadero impacto dependerá de su correcta aplicación en la práctica, porque una buena ley no solo debe estar bien escrita, sino también cumplirse”, hace hincapié el maratonista olímpico en Atlanta 1996, Sídney 2000 y Atenas 2004,

Los clubes profesionales tienen la oportunidad de convertirse en Sociedades Anónimas ahora. ARCHIVO / EXPRESO

Pros y contras

Dentro del nuevo marco legal, existen acciones que contempla regular las apuestas deportivas. Establece la posibilidad de que los clubes de fútbol profesional puedan convertirse en sociedades anónimas. Además, limita la posibilidad de que los dirigentes puedan reelegirse de forma indefinida.

En este sentido, para el abogado especializado en deportes Giovanny Cárdenas, la ley “va más allá de su jurisdicción” por ejemplo, en el control de las casas de apuestas, que debería ser más bien un ámbito penal, o lo de las sociedades anónimas deportivas, que tendrían que ser reguladas mucho más, pero en la ley de compañías, entre otros.

“En estos temas existe un poco de confusión en la ley, pero veamos cómo está la aplicación. Uno mide una ley, no en la emisión de la misma, sino en la aplicación”, enfatizó el jurista.

En el lado positivo, la reforma incluyó nuevamente al deporte barrial y busca fortalecer la autonomía de las federaciones deportivas provinciales. Además de mejorar el alto rendimiento.

