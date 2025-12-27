El espejismo de las sociedades anónimas en el fútbol de Ecuador

Opinión | La nueva Ley del Deporte permite la creación de SAD, pero su llegada al fútbol ecuatoriano genera dudas

Clubes como Universidad Católica (i) e Independiente del Valle (d) ya trabajan bajo el sistema de esquemas societarios.

La nueva Ley del Deporte ha ayudado, finalmente, a dar a luz a las Sociedades Anónimas Deportivas en Ecuador. No pudo haber momento más oportuno que el actual, ya que la crisis del fútbol obliga a buscar soluciones de cualquier tipo y al costo que sea. De alguna rama habrá que colgarse para no caer al abismo.

La Ley del Deporte abre la puerta a las Sociedades Anónimas en Ecuador

Quien crea que la vigencia de esta modalidad de gestión salvará a los clubes está distraído. No hay manera de garantizar eficiencia, recursos o transparencia -bienes escasos en el fútbol ecuatoriano de hoy- a partir de conformar una sociedad anónima. El problema no es de modelos, sino de falta de capacidad y de dinero para gestionar. También, en casos concretos, es de falta de honradez.

Vamos al caso activo más concreto de ausencia de todas las virtudes mínimas para manejar un equipo de fútbol profesional: El Nacional.

Envalentonados por la apertura legal a la administración privada, pero también desesperados ante la catástrofe económica, sus directivos presentaron en la víspera de Nochebuena un pomposamente llamado “acuerdo de inversión, administración y reestructuración de pasivos” con una empresa llamada NEF Naniecheandia.

El Nacional fue sancionado por deudas económicas. CORTESÍA

Tras este peculiar nombre no hay sino dudas. La socia a la que desesperadamente acude El Nacional es una empresa inubicable dentro del fútbol local, un ecosistema pequeño donde es fácil saber quién es quién.

Una breve revisión de su portafolio muestra que una de sus actividades es la de “semilleros deportivos y exportación de jugadores a Emiratos Árabes”. No hay, ahora mismo, ningún jugador ecuatoriano en ese país. Tampoco su nombre aparece en las competencias de divisiones formativas.

El Nacional, Naniecheandia y un acuerdo rodeado de incógnitas



Esta empresa, según la versión oficial, ya hizo un primer desembolso para aliviar la crítica situación del club, con deudas de hasta ocho meses a jugadores y cuerpo técnico. Nadie, empezando por el presidente Ricardo Cajas, ha sabido decir de dónde sale este dinero.

Cajas, quien llegó al cargo tras la renuncia del tristemente célebre Marco Pazos, tampoco ha contado si la decisión de vincular a El Nacional con esta empresa fue compartida, discutida y aprobada por la asamblea de socios.

Este es, pues, uno de los ejemplos de cómo el medio entiende a las sociedades anónimas. A la primera persona natural o jurídica con pinta de tener plata y que proclame su generosidad para compartirla ya se le cuelga la medalla de “socio estratégico”, así, sin beneficio de inventario ni lugar a dudas.

No importa que sea pura apariencia, basta con que sea capaz de ilusionar a desesperados hinchas y dirigentes que no quieren ver morir a su club.

El mito de que las SAD solucionan la crisis del fútbol ecuatoriano



Las sociedades anónimas ya operan en el fútbol nacional desde antes de la ley promulgada la semana pasada. Clubes como Independiente del Valle, Mushuc Runa, Universidad Católica, Orense o Libertad trabajan con esquemas societarios adaptados a la legislación antigua. Hoy ya lo podrán hacer abiertamente, pero lo interesante será ver cómo las instituciones populares y masivas se acercan a este modelo.

Independiente del Valle ya funciona como una sociedad anónima en Ecuador. ARCHIVO / EXPRESO

Ese es el caso de Liga de Quito. Su presidente, Isaac Álvarez, ha reconocido públicamente que la viabilidad institucional está atada a la posibilidad de convertirse en sociedad anónima. Convertir a los socios actuales en accionistas y abrir la puerta a inversores vía mercado de valores se considera en Liga como la mejor forma de sobrellevar el pasivo actual, que llega a los 20 millones de dólares.

No importa si jamás se aclaró ante los socios la razón que llevó a LDU a esta situación, incluso si alguno de los responsables ya se fue y compró, oh sorpresa, su propio club.

Barcelona SC: caos dirigencial antes que debate societario



El caos institucional de Barcelona no da espacio ni siquiera a la posibilidad de un debate serio sobre el tema. El club tiene demasiadas tribus y caciques que hoy, ante los pobres resultados, se encuentran en plena confrontación. Cuesta incluso imaginar cómo puede ser tratada la cuestión en una asamblea general de socios sin que derive en anarquía.

Barcelona SC atraviesa una crisis económica. GUSTAVO GUAMAN

Barcelona, antes de ver si puede o debe ser sociedad anónima, necesita un mínimo de orden, y esa es tarea de quienes hoy manejan el club.

Emelec va camino a ser el nuevo Deportivo Quito, de no mediar un viraje rotundo en su timón. Por la histórica extracción empresarial y jerárquica de sus directivos -una de las pocas excepciones puede ser la administración actual-, es de suponer que sea uno de los clubes donde la sociedad anónima pueda imponerse.

También hay que estar atentos a si la política entra de lleno en el Ballet. La próxima decisión del viceministerio de Deportes sobre la legalidad de la inscripción del directorio en funciones puede dar pistas del futuro inmediato.

En medio de este panorama han aterrizado las sociedades anónimas deportivas en Ecuador: veinte años más tarde que en Chile, cincuenta después que en Colombia. Falta aún que se expida la normativa reguladora de su funcionamiento.

Corresponde la crítica y el escepticismo ante las posturas que beatifican al modelo y lo elevan a la altura de cura de todos los males del fútbol profesional. El Ecuador de hoy exige que todo lo relacionado con ingreso y movimiento de capitales sea mirado con seriedad y rigor, porque de ahí vienen muchos de los males que castigan a nuestra sociedad. Y el fútbol no puede darse el lujo de abrirle más las puertas a lo ilícito.

