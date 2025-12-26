LigaPro: ¿qué clubes lideran los ingresos de taquillas de 2025?

Liga, de local, y Barcelona, visitante, los que más hinchas llevaron a los estadios en un año marcado por pobres asistencias

Liga de Quito fue el equipo que tuvo más respaldo de sus hinchas jugando como local en la LigaPro.

Uno de los principales ingresos que perciben los equipos de la LigaPro son las taquillas de sus partidos de local, rubro en el que Liga de Quito y Barcelona, de visitante, fueron los que más recibieron en la temporada.

El elenco albo tiene mayor presencia de hinchas cuando juega en el estadio Rodrigo Paz. Mientras que los toreros ocupan el primer lugar de visitantes, confirmando la frase que resaltan sus seguidores: “Danos un estadio y te lo llenamos”.

En los 20 compromisos que disputó de local, Liga de Quito llevó un promedio de 12.211 espectadores, según los registros de la LigaPro, con entradas que promediaban los $14 la general, $20 la tribuna y $25 el palco, para un total cercano a los 232.000 aficionados.

Por su parte, el Ídolo es el equipo que más hinchada lleva cuando juega fuera de casa, con un promedio de casi 8.000 personas, pese a que varios clubes suelen aumentar el precio de los boletos cuando reciben a Barcelona. El Ídolo llevó cerca de 152.000 personas en los 20 cotejos que disputó lejos de su feudo.

Para Jaime Estrada, presidente del Manta, la asistencia a los estadios depende de varios factores y resaltó que “en el caso de “Liga y Barcelona, son junto con Emelec los clubes más populares del país”.

Precisamente, el podio del club con los hinchas más fieles lo completó la escuadra millonaria, que de local llevó un promedio de 8.786 personas jugando en el estadio George Capwell y de visitante casi 4.500 espectadores, acumulando 167.000 aficionados en 20 encuentros como dueño de casa.

Emelec, en los tres últimos años, encabezaba la lista de mayor presencia de público cuando jugaba de local. Sin embargo, los malos resultados han hecho que los hinchas dejen de asistir.

El ‘top 5’ lo completan Deportivo Cuenca e Independiente del Valle, que ocupan el cuarto y quinto lugar, con aproximadamente 120.000 y 115.000 espectadores respectivamente, sumando sus encuentros como locales y visitantes.

La otra cara

En contrapartida, Delfín y Universidad Católica son los equipos que menos gente llevan a los estadios. El primero con apenas 523 hinchas de promedio por partido de local y el segundo con 951 simpatizantes.

Ante esto, el presidente del club manabita, Ariel Graziani, recordó que “en un partido de local apenas recaudamos $74, cuando los gastos del estadio Jocay cuestan más de $5.000”.

Los hinchas de Barcelona llegaron a varios estadios a apoyar a su equipo. KARINA DEFAS / EXPRESO

Los más de 12 mil aficionados en promedio que tuvo Liga de Quito en casa (el líder de este rubro) reflejan el alejamiento de los hinchas de los estadios.

Para Estrada, esto se da porque “la mayoría de la gente mira el fútbol desde casa a través de plataformas virtuales o la señal abierta, lo que nos ha obligado a buscar la fidelización de los hinchas, sobre todo de los niños, para que en un futuro sean ellos los que paguen sus entradas y tener seguidores”.

En el caso de los azucenas, la dirigencia, encabezada por Isaac Álvarez, trabaja en atraer más a los fanáticos con el programa Súper Hincha.

“La presencia de nuestra hinchada en el estadio es importante. Esperamos aumentar de los 8.000 afiliados que tenemos a 12.000 en 2026”, expresó.

En el caso de los aficionados, la falta de espectáculo, el valor de las entradas y la inseguridad son los factores por los que dejaron de asistir al estadio y prefieren apoyar a sus respectivos equipos desde casa.

“Dejé de ir porque no me alcanza. Primero por el precio de la entrada y además no vas solo, vas con al menos otra persona y adentro se gasta en comida y algo más. Entonces prefiero pagar la suscripción y ver (los partidos) por televisión”, comentó Juan Carlos Poveda, seguidor de Liga de Quito.

