Aquiles Álvarez
El alcalde está detenido por el denominado caso Goleada.CORTESÍA

Directiva de RETO en Cañar exige defender en libertad al alcalde Aquiles Álvarez

El partido calificó de persecución política la medida cautelar que tiene recluido en Latacunga al burgomaestre de Guayaquil

La directiva del Movimiento RETO en la provincia del Cañar exige la liberación inmediata de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, quien permanece detenido desde el 10 de febrero de 2026 en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi por la indagación penal de lavado de activos.

El funcionario municipal enfrenta un expediente jurisdiccional denominado caso Goleada, impulsado por la Fiscalía General del Estado bajo los presuntos delitos de delincuencia organizada y defraudación tributaria. En este contexto, la máxima autoridad de la ciudad cumple una orden de prisión preventiva, una medida cautelar que será revisada en una audiencia de apelación programada para el lunes 2 de marzo de 2026.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, atraviesa su momento judicial más complejo desde que asumió funciones

Caso Aquiles Álvarez: cronología completa y claves del proceso judicial, ¿qué viene?

A través de un manifiesto oficial suscrito por Edison Ormaza, en su calidad de presidente provincial de la organización política, los directivos cantonales rechazaron categóricamente cualquier mecanismo de persecución política. En el documento, los delegados demandan la aplicación de una justicia imparcial y totalmente independiente para quien reconocen como el líder nacional de su estructura partidista. Adicionalmente, el pronunciamiento hace un exhorto al respeto estricto del debido proceso y a la protección de las garantías constitucionales del procesado.

La facción política en el Austro, con la cual el actual personero de Guayaquil mantiene filiación directa, se declaró en estado de vigilancia permanente ante el desarrollo de la instrucción fiscal y exige formalmente que se le permita ejercer su defensa en libertad. 

Esta postura se alinea con los reclamos de la defensa técnica de Álvarez, la cual sostiene que el proceso penal presenta nulidades debido a la falta de notificaciones previas en la investigación que originó los allanamientos de hace tres semanas.

Mientras el Municipio de Guayaquil opera bajo el encargo de la vicealcaldesa Tatiana Coronel para asegurar la continuidad operativa de los servicios urbanos y el tránsito, las bases del Movimiento RETO aseguran que se debe defender la democracia y la voluntad popular expresada en las urnas.

La resolución que adopte el tribunal de apelación a inicios de marzo no solo definirá la situación privativa de libertad del alcalde, sino que establecerá el futuro de la administración territorial de la urbe más poblada de la provincia del Guayas.

