Serie A: Clubes evalúan pros y contras de la reducción de equipos

Directivos de clubes discrepan con la postura de AFNA. La posible rebaja de 16 a 12 se resolverá a finales de abril.

En la primera fecha de LigaPro, las gradas del estadio 9 de Mayo de Machala lucieron parcialmente llenas, en el compromiso entre Orense y Liga de Quito.

La Asociación de Fútbol No Amateur (AFNA) de Pichincha elevó la propuesta de reducir de 16 a 12 el número de clubes en la Serie A de Ecuador, durante el Congreso Ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), cumplido el pasado 26 de febrero de 2026.

Lea también: Así quedaron emparejados los cruces de octavos de final de Champions League 2025-26

El presidente de AFNA, Fred Larreátegui, argumentó sobre el tema: “Consideramos que aspectos como el tamaño del mercado respecto al televidente y el que está asistiendo a los eventos son bastante reducidos. La diversificación de auspicios y la forma de manejar esos torneos será diferente, con menos clubes”.

ANÁLISIS OPUESTOS

Ante esto, EXPRESO consultó a los presidentes de Universidad Católica, Pablo Ortiz, y de Libertad FC, Marlon Granda, quienes tienen opiniones distintas acerca de esta propuesta.

Las últimas derrotas de Chito Vera en UFC: contra quién perdió y por qué Leer más

El titular camaratta se mostró de acuerdo con el cambio, al considerar que “tener 16 equipos no es rentable, porque para mantener un equipo en la Primera División se deben hacer muchas inversiones, pero los ingresos que generan las asistencias y los derechos de televisión no son tan buenos”.

Además, Ortiz expuso que “lo que se quiere es que haya 44 fechas (actualmente son 40) con partidos de ida y vuelta”. Afirma que habrá “varios clásicos nacionales, provinciales y otros partidos atractivos, lo que genera también que el público vaya más a los estadios”.

Por su parte, Granda está totalmente en desacuerdo con esta nueva propuesta, porque “se contradice muchísimo con los principios que pregonan”.

El representante lojano sostuvo: “Dicen que el fútbol ecuatoriano tiene presente y futuro, pero si hay futuro, tenemos que crecer, no decrecer”.

Granda piensa que con la reducción los jugadores se van a quedar sin trabajo, porque “los cuatro clubes que desciendan ya no van a tener el mismo interés o poner la misma carga económica que ahora en Serie A”. Enfatizó que “si las cosas siguen así, va a tocar en algún momento hacer dos campeonatos: uno de Pichincha y Guayas, y otro del resto de provincias”.

Directivos de Liga de Quito, Independiente y Emelec han expresado estar a favor de la reducción de clubes en Serie A. API

Para finalizar, Granda apuntó a los derechos de televisión aduciendo que no están siendo gestionados de la forma conveniente.

“Tenemos los derechos que se los vende, pero a un precio muy bajo”, sostuvo el titular de Libertad y puso como ejemplo al balompié Charrúa.

“En Uruguay; un país más pequeño y creo que nuestro campeonato es mejor; sin embargo, ellos lo venden a $ 50 millones y acá se lo hace a $ 20, entonces no están bien administrados”, opinó.

La idea de la reducción sería contar con 12 equipos en la Serie A y 16 en la B para el 2027. La misma se analizará y entrará en debate a finales de abril en un congreso extraordinario de la FEF.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!