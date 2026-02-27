Así quedaron emparejados los cruces de octavos de final de Champions League 2025-26

Habrá duelo de ecuatorianos entre Moisés Caicedo y Willian Pacho en el Chelsea vs. PSG

El sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025-2026, celebrado este viernes 27 de febrero en Nyon, ha dejado emparejamientos de altísimo voltaje. Las bolillas dictaminaron que el camino hacia la final de Budapest estará lleno de desafíos para los grandes favoritos.

La atención se centra en el duelo entre Real Madrid y Manchester City, una final adelantada que se ha convertido en el nuevo clásico europeo. Ambos equipos llegan con sed de gloria, obligando a uno de los máximos candidatos a despedirse prematuramente de la competición más importante.

Por otro lado, el FC Barcelona tendrá un examen de fuego frente al Newcastle United. El equipo inglés busca consolidar su proyecto en la élite continental ante un cuadro blaugrana que, bajo el mando de Hansi Flick, ha recuperado la competitividad perdida en las últimas temporadas.

El FC Barcelona de Hansi Flick desafía al Newcastle en octavos de final. EFE

El vigente campeón, París Saint-Germain, se medirá al Chelsea en una reedición de enfrentamientos históricos que promete muchas emociones. Mientras tanto, el Bayern Múnich deberá superar al siempre combativo Atalanta, un equipo italiano que ha demostrado no tener miedo a los gigantes de Europa.

Finalmente, el Arsenal y el Liverpool parten como favoritos en sus respectivas llaves contra el Bayer Leverkusen y Galatasaray. Sin embargo, en esta instancia de eliminación directa no hay margen para el error, y cualquier descuido podría sentenciar las aspiraciones de los clubes más poderosos.

Calendario de los octavos de final 2026

A continuación, detallamos los ocho enfrentamientos definidos para esta fase eliminatoria que se disputarán el 10, 11, 17 y 18 de marzo. (Fecha y horario aún por definir).

Galatasaray vs. Liverpool

Atlético de Madrid vs. Tottenham

Newcastle vs. Barcelona

Atalanta vs. Bayern Múnich

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Real Madrid vs. Manchester City

Bodø/Glimt vs. Sporting de Portugal

PSG vs. Chelsea

