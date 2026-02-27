Santa Elena en emergencia: lluvias amenazaron suministro eléctrico en el norte

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró a la provincia de Santa Elena en estado de emergencia

Los trabajos para despejar el lodo en las vías se intensifican para evitar aislamiento de las poblaciones.

Las fuertes lluvias desbordaron el río en la comuna San Miguel, Santa Elena, provocando un estado de emergencia. El riesgo de colapso de postes eléctricos pone en vilo el suministro energético de miles de familias, mientras las autoridades intensifican su respuesta.

El desbordamiento del río en la comuna San Miguel, en el cantón Santa Elena, puso en jaque la estabilidad de una de las principales estructuras que sostienen la energía eléctrica del norte peninsular. La crecida, provocada por las intensas lluvias registradas en las últimas horas, avanzó con fuerza inusitada hasta socavar el terreno donde se levantan los enormes postes de alta tensión que abastecen a miles de familias.

Un poste de la línea Santa Elena–Monteverde quedó al borde del colapso

La corriente arrasó con todo a su paso. El caudal creció de manera repentina y la fuerza del agua alcanzó las bases de los postes que soportan la línea de subtransmisión Santa Elena–Monteverde. La tierra, saturada por la acumulación de agua, cedió peligrosamente y dejó una de las estructuras inclinada y al borde del colapso.

“Si ese poste se caía, gran parte de la población se habría quedado sin energía eléctrica por un buen tiempo. Fue cuestión de minutos”, relató el morador Gregorio Suárez, aún conmocionado por lo ocurrido. Según contó, los vecinos observaron con angustia cómo el suelo se desmoronaba mientras el río rugía con fuerza a pocos metros de las viviendas.

La emergencia obligó a una intervención inmediata. Personal de la Prefectura de Santa Elena, con apoyo de maquinaria pesada, trabajó junto a técnicos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) para reforzar la base afectada. Las labores incluyeron la colocación de material pétreo y el apuntalamiento de la estructura para evitar su desplome.

Tras varias horas de trabajos intensivos, se logró estabilizar el poste comprometido y asegurar la continuidad del servicio eléctrico. “Con las acciones ejecutadas garantizamos la estabilidad y la continuidad del suministro en la zona norte de la provincia”, informó el prefecto José Daniel Villao, quien supervisó las tareas en territorio.

El riesgo no fue menor. De haberse producido la caída de la estructura, comunidades enteras habrían quedado a oscuras, afectando hogares, comercios y servicios básicos en plena temporada invernal. La línea de subtransmisión es clave para el abastecimiento eléctrico de sectores estratégicos de la península.

Santa Elena está en emergencia

Mientras tanto, la situación climática sigue generando preocupación. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró a la provincia de Santa Elena en estado de emergencia debido a los estragos provocados por las fuertes lluvias, que han causado inundaciones, daños en vías y afectaciones a cultivos.

Las autoridades han intensificado los operativos preventivos y de respuesta ante posibles nuevos desbordamientos, mientras exhortan a la ciudadanía a mantenerse alerta y atender las recomendaciones oficiales. La temporada invernal aún no termina y el desafío, advierten, es mantenerse un paso adelante frente a la fuerza de la naturaleza.

