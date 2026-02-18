Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

inundaciones en Chanduy
Con riesgo pasaron los conductores de camiones, que transportan camarón, en la zona de San Rafael, en Chanduy.JOFFRE LINO

Lluvias en Santa Elena aíslan a las comunas: "Hay que esperar a que el agua baje”

En medio de las molestias se registró un siniestro vial en la Ruta del Spondylus, a la altura de Curía

Una madrugada de truenos y relámpagos dejó aisladas a varias comunidades de la provincia de Santa Elena en este miércoles 18 de febrero. 

RELACIONADAS

El fuerte temporal que azotó la zona rural provocó el desbordamiento de ríos, interrupción de vías y hasta un aparatoso siniestro vial.

En la comuna San Rafael, el río del mismo nombre se salió de su cauce y cubrió el puente, obligando a suspender momentáneamente el paso vehicular entre San Rafael y Chanduy

La vía, utilizada principalmente por camiones que transportan camarón desde las piscinas del sector, quedó bajo el agua.

“No se puede pasar porque el agua ha cubierto el puente. Una vez que baje el nivel, la situación se normalizará”, relató el comunero Guillermo Bernardino, mientras observaba la corriente avanzar con fuerza.

Durante la mañana, el acceso a San Rafael solo fue posible por el sector Cerritos, en la vía Santa Elena–Guayaquil. 

En la comuna Bajada de Chanduy también se reportaron serias dificultades para ingresar debido a la creciente del afluente.

El drama no terminó allí. En la parroquia Simón Bolívar (antes conocida como Julio Moreno), los recintos Santa Ana y La Frutilla quedaron prácticamente aislados luego de que la vía se cubriera de lodo. 

Mientras tanto, en la parroquia Manglaralto, el río Dos Mangas creció de forma alarmante y el agua cruzó por encima del puente, paralizando el tránsito.

inundaciones en Santa Elena
Algunos sectores rurales de la provincia de Santa Elena quedaron anegados tras la intensa lluvia de este 18 de febrero.JOFFRE LINO
RELACIONADAS

Siniestro de tránsito en la Ruta del Spondylus

bomberos gato incendio Multicomercio 11 feb 26

Incendio en Multicomercio dejó dos gatos rescatados y adultos mayores atendidos

Leer más

“Llovió con truenos y relámpagos gran parte de la noche. Cuando el río se desborda no se puede cruzar en carro; hay que esperar a que el agua baje”, contó Santiago Salinas, habitante de Dos Mangas, aún con preocupación.

Como si fuera poco, el fuerte aguacero también provocó un choque en la Ruta del Spondylus, a la altura de Curía

Una camioneta blanca se volcó tras el impacto. Dos personas resultaron heridas en el siniestro, que generó alarma entre los conductores que circulaban bajo la intensa lluvia.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos informaron que se activaron acciones conjuntas con la Prefectura de Santa Elena y las alcaldías de la provincia para mitigar los daños.

“Estamos trabajando con maquinaria pesada para solucionar los problemas ocasionados por las lluvias”, aseguró Juan Carlos Yagual, funcionario de la entidad.

Mientras tanto, los comuneros permanecen atentos al comportamiento de los ríos, temiendo que nuevas lluvias vuelvan a convertir la tranquilidad del campo en una pesadilla de agua, lodo y aislamiento.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Inicia inscripción al Sello Empresa Segura para prevenir violencia contra las mujeres

  2. Lluvias en Santa Elena aíslan a las comunas: "Hay que esperar a que el agua baje”

  3. Decano de Medicina de la UCE se pronuncia tras la alteración de notas en 19 alumnos

  4. Qué hacer en San Marcos: historia, arte y gastronomía, el barrio más antiguo de Quito

  5. Elecciones FEF: Estos son los integrantes de la lista de Esteban Paz

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga: “Los recursos de Guayas deben ir a la gente, no solo a cemento y obras”

  2. Facultad de Medicina de la UCE denuncia alteración de notas y pide auditoría

  3. 68 "bancos fantasma" fueron identificados en Ecuador durante 2025

  4. El Carnaval quedó corto para las expectativas del sector turístico en Santa Elena

  5. En Quito, los medidores compartidos disparan la tasa de recolección de basura

Te recomendamos