Lluvias en Santa Elena aíslan a las comunas: "Hay que esperar a que el agua baje”

En medio de las molestias se registró un siniestro vial en la Ruta del Spondylus, a la altura de Curía

Con riesgo pasaron los conductores de camiones, que transportan camarón, en la zona de San Rafael, en Chanduy.

Una madrugada de truenos y relámpagos dejó aisladas a varias comunidades de la provincia de Santa Elena en este miércoles 18 de febrero.

El fuerte temporal que azotó la zona rural provocó el desbordamiento de ríos, interrupción de vías y hasta un aparatoso siniestro vial.

En la comuna San Rafael, el río del mismo nombre se salió de su cauce y cubrió el puente, obligando a suspender momentáneamente el paso vehicular entre San Rafael y Chanduy.

La vía, utilizada principalmente por camiones que transportan camarón desde las piscinas del sector, quedó bajo el agua.

“No se puede pasar porque el agua ha cubierto el puente. Una vez que baje el nivel, la situación se normalizará”, relató el comunero Guillermo Bernardino, mientras observaba la corriente avanzar con fuerza.

Durante la mañana, el acceso a San Rafael solo fue posible por el sector Cerritos, en la vía Santa Elena–Guayaquil.

En la comuna Bajada de Chanduy también se reportaron serias dificultades para ingresar debido a la creciente del afluente.

El drama no terminó allí. En la parroquia Simón Bolívar (antes conocida como Julio Moreno), los recintos Santa Ana y La Frutilla quedaron prácticamente aislados luego de que la vía se cubriera de lodo.

Mientras tanto, en la parroquia Manglaralto, el río Dos Mangas creció de forma alarmante y el agua cruzó por encima del puente, paralizando el tránsito.

Algunos sectores rurales de la provincia de Santa Elena quedaron anegados tras la intensa lluvia de este 18 de febrero. JOFFRE LINO

Siniestro de tránsito en la Ruta del Spondylus

“Llovió con truenos y relámpagos gran parte de la noche. Cuando el río se desborda no se puede cruzar en carro; hay que esperar a que el agua baje”, contó Santiago Salinas, habitante de Dos Mangas, aún con preocupación.

Como si fuera poco, el fuerte aguacero también provocó un choque en la Ruta del Spondylus, a la altura de Curía.

Una camioneta blanca se volcó tras el impacto. Dos personas resultaron heridas en el siniestro, que generó alarma entre los conductores que circulaban bajo la intensa lluvia.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos informaron que se activaron acciones conjuntas con la Prefectura de Santa Elena y las alcaldías de la provincia para mitigar los daños.

“Estamos trabajando con maquinaria pesada para solucionar los problemas ocasionados por las lluvias”, aseguró Juan Carlos Yagual, funcionario de la entidad.

Mientras tanto, los comuneros permanecen atentos al comportamiento de los ríos, temiendo que nuevas lluvias vuelvan a convertir la tranquilidad del campo en una pesadilla de agua, lodo y aislamiento.

