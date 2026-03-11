Noboa se reúne con el rey Felipe VI para tratar seguridad e inversión

Noboa aprovechó la reunión para plantear su intención de avanzar hacia la exención del visado Schengen

El rey de España, Felipe VI, se reunió este miércoles con el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este miércoles 11 de marzo en Chile con el rey Felipe VI de España. Durante el encuentro, expresaron el interés de fortalecer la cooperación bilateral en áreas clave como seguridad, inversión y desarrollo, según informó la Presidencia ecuatoriana.

Avances en visado Schengen

Noboa aprovechó la reunión para plantear su intención de avanzar hacia la exención del visado Schengen para ciudadanos ecuatorianos, un objetivo que, según el Ejecutivo, cuenta con el respaldo de España.

El diálogo también incluyó los programas de migración circular que Ecuador mantiene con España, así como proyectos conjuntos en agua, saneamiento y formación profesional. Entre 2024 y 2025, más de 21.000 ecuatorianos en España se beneficiaron de oportunidades educativas y programas de capacitación, informó el Gobierno ecuatoriano.

Participación de autoridades y ceremonia oficial

A la reunión asistió la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Posteriormente, Noboa participó en la ceremonia de investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile, junto a una docena de líderes mundiales, incluidos los presidentes de Argentina, Bolivia, Panamá, Honduras, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.

