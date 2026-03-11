Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El rey de España, Felipe VI, se reunió este miércoles con el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa.
El rey de España, Felipe VI, se reunió este miércoles con el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa.efe

Noboa se reúne con el rey Felipe VI para tratar seguridad e inversión

Noboa aprovechó la reunión para plantear su intención de avanzar hacia la exención del visado Schengen

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este miércoles 11 de marzo en Chile con el rey Felipe VI de España. Durante el encuentro, expresaron el interés de fortalecer la cooperación bilateral en áreas clave como seguridad, inversión y desarrollo, según informó la Presidencia ecuatoriana.

RELACIONADAS
toque de queda Guayaquil

Toque de queda en Guayaquil: fecha de inicio, duración y horarios de la restricción

Leer más

Avances en visado Schengen

Noboa aprovechó la reunión para plantear su intención de avanzar hacia la exención del visado Schengen para ciudadanos ecuatorianos, un objetivo que, según el Ejecutivo, cuenta con el respaldo de España.

El diálogo también incluyó los programas de migración circular que Ecuador mantiene con España, así como proyectos conjuntos en agua, saneamiento y formación profesional. Entre 2024 y 2025, más de 21.000 ecuatorianos en España se beneficiaron de oportunidades educativas y programas de capacitación, informó el Gobierno ecuatoriano.

RELACIONADAS

Participación de autoridades y ceremonia oficial

A la reunión asistió la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Posteriormente, Noboa participó en la ceremonia de investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile, junto a una docena de líderes mundiales, incluidos los presidentes de Argentina, Bolivia, Panamá, Honduras, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Óscar 2026. Benicio del Toro, Sean Penn y la carrera al título Actor de Reparto

  2. Balao tras el deslave: cuántas familias siguen afectadas por las lluvias

  3. ATM de Guayaquil designa a Edgar Lupera como nuevo gerente general

  4. Tragedia en el bloque 8 de Flor de Bastión: un niño cayó por una alcantarilla

  5. Babahoyo tendrá toque de queda: cuándo comienza, hasta cuándo durará y los horarios

LO MÁS VISTO

  1. Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: Minuto a minuto y alineaciones en Champions

  2. Informes reservados y derecho a la defensa: el debate que refuerza el caso Álvarez

  3. Gasolina más cara en Ecuador: cuánto subirían Extra y Súper

  4. Toque de queda en Ecuador: ¿Por qué se extendería por 15 días más?

  5. EN VIVO| Real Madrid vs Manchester City HOY: Hora, dónde ver el partido de Champions

Te recomendamos