Óscar 2026. Benicio del Toro, Sean Penn y la carrera al título Actor de Reparto

Análisis de los nominados al Oscar a Mejor Actor Secundario: Del Toro, Penn, Elordi, Lindo y Skarsgård

La interpretación del coronel Steven J. Lockjaw en 'Una batalla tras otra' convierte a Sean Penn en uno de los favoritos para obtener la estatuilla de Actor de Reparto.

Se vive un año difícil de predecir en todas las ramas actorales. El sensei es fuerte, la criatura llama la atención, el músico impacta, el militar parece ser el ganador absoluto y el director de cine ya vive un primer galardón. ¿A cuál escogerá el Óscar de apoyo? Aquí les dejo algunas ideas.

No se trata de adivinar, sino de conceptuar. Probablemente los votantes guardan otras opiniones y, a lo mejor, habrá otro vencedor. Pero estos artículos ya forjaron una selección. El 15 de marzo quedarán las certezas que hoy son quimeras.

He aquí los nominados en esta categoría. De ellos conozco y he entrevistado solo a Benicio Del Toro y Sean Penn. A los otros he debido escudriñarlos para exponerlos ante ustedes.

Benicio del Toro: el sargento Sergio St. Carlos en 'Una batalla tras otra'

Este actor puertorriqueño ya tiene un Óscar como actor secundario por Tráfico (2000). Ahora regresa con una actuación que funciona como ancla emocional del filme.

Vale indicar que en este, muchos de los intérpretes no son profesionales, por lo que Del Toro se mantiene, según parece, siempre alerta.

Un crítico afirma que es el “sensei” de estas batallas. ¿Qué significa sensei? Es un término japonés que representa, literalmente, “al que ha nacido antes” y, por lo tanto, a quien posee experiencia y sabiduría.

En su caso, refleja conocimientos bélicos transformados en bondad, esperanza y una actitud positiva frente a los conflictos que vive su personaje, lo que termina conectando con la audiencia.

Esta es su tercera nominación (la anterior fue por 21 gramos, en 2003). ¿Ganará? Tiene rivales fuertes y el más temible parece ser Sean Penn.

Jacob Elordi: la criatura en 'Frankenstein'

El actor australiano tiene hoy a Hollywood -y también a muchas admiradoras- pendiente de su trabajo. Con su estatura de 1,93 m impone presencia, pero es su capacidad interpretativa la que da vulnerabilidad y tragedia al monstruo.

Jacob Elordi llega a la ceremonia “reviviendo un cadáver”. Guillermo del Toro lo sitúa en el proceso de “su enamoramiento del mundo”, para luego trasladarlo hacia una profunda soledad e incomprensión, fruto de amar un universo que lo rechaza.

La nominación se explica porque, bajo el peso de las prótesis, logra sobresalir con una actuación que nace desde la mirada. Sus ojos transmiten dolor y desconcierto. No obstante, Sean Penn representa un peligro serio para sus aspiraciones.

Delroy Lindo: Delta Slim en 'Pecadores'

Delroy Lindo es un actor afro-británico que, además, es un notable músico. En 1979 abandonó la industria cinematográfica y durante diez años se dedicó exclusivamente al teatro.

Ahora aparece en Pecadores como un armonicista alcoholizado, personaje crucial en la batalla final del largometraje. Se afirma que su trabajo es el más destacado del filme.

Su monólogo -inquietante y recio- aporta intensidad y credibilidad a la historia.

Su interpretación es profundamente conmovedora. Es por eso que podría alcanzar el triunfo… siempre y cuando nadie vuelva a escribir “Sean Penn” durante la votación.

Sean Penn: el coronel Steven J. Lockjaw en 'Una batalla tras otra'

Penn crea a un militar implacable, racista, temible y corroído por el odio y la venganza. Su trabajo actoral debería llevarlo al triunfo, pues logra que el personaje no parezca un villano de ficción, sino alguien que podría existir en la vida real.

El actor introduce momentos inesperados que rozan lo festivo, aunque el impacto mayor llega con su transformación física para encarnar al coronel. La interpretación recuerda al director y actor austriaco Erich von Stroheim (1885-1957), a quien la prensa del cine mudo llamó “el hombre que usted ama odiar”.

Penn, exesposo de Madonna y Robin Wright, revive esa tradición. Ya tiene dos Óscar, uno por Río místico (2003) y el otro por Milk (2008), y no sería extraño que llegue el tercero.

Stellan Skarsgård: Gustav Borg en 'Valor sentimental'

El célebre actor sueco Stellan Skarsgård es conocido por las nuevas generaciones como el barón Harkonnen de Duna (2021) o como el doctor Erik Selvig en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel, comenzando con Thor (2011).

Aquí interpreta a un padre cineasta, encantador pero emocionalmente dañino y ausente, que intenta reconectar con sus hijas a través del arte.

Su actuación es compleja y poderosa, enfrentando la decadencia personal y profesional del personaje.

Ya ganó el Globo de Oro y su trabajo es preciso, conmovedor y perfectamente delineado. Su talento es incuestionable y quizá habría sido ganador en otro año.

Pero conviene recordar el viejo dicho: “En la puerta del horno se quema el pan”.

