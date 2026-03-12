Cartas de lectores | Infancia y redes sociales

El desafío legislativo es encontrar un equilibrio que garantice el bienestar infantil en esta sociedad

El 70 % de menores ecuatorianos usa TikTok y WhatsApp. El movimiento ADN propone reformar el Código de la Niñez para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años y regular un entorno digital sin controles generacionales claros.

Los riesgos son reales: uno de cada 10 adolescentes sufre ciberacoso o robo de identidad. Esto plantea la necesidad de proteger la integridad infantil frente a plataformas que facilitan la exposición temprana a problemas de privacidad y seguridad. La prohibición antes de los 15 años busca prevenir contenidos inapropiados y reducir el ciberacoso, favoreciendo un desarrollo psicosocial sin presiones digitales para las que muchos menores aún no tienen suficiente madurez.

La medida también apunta a disminuir conductas adictivas, siguiendo referentes como Australia, donde el límite se fija en 16 años, con el objetivo de proteger la salud mental y promover hábitos digitales más saludables. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advierte que prohibiciones mal diseñadas pueden limitar el acceso al conocimiento. Por ello se debe equilibrar seguridad y aprendizaje para no restringir las oportunidades educativas. Además, existe un conflicto legal: el art. 52 prohíbe acciones de terceros, no el uso directo del menor, lo que abre el debate sobre si la restricción debe dirigirse a plataformas o usuarios.

El desafío legislativo es encontrar un equilibrio que garantice el bienestar infantil en una sociedad cada vez más hiperconectada.

Roberto Camana-Fiallos