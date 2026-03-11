Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: Minuto a minuto y alineaciones en Champions

Sigue aquí el partido de octavos de final de la Liga de Campeones en el estadio Santiago Bernabéu

Este miércoles 11 de marzo, el fútbol mundial posa sus ojos en la capital española. El Real Madrid y el Manchester City vuelven a cruzarse en el camino hacia la "Orejona", esta vez en el primer asalto de una eliminatoria de octavos de final que promete emociones fuertes. El pitazo inicial está programado para las 15:00 (hora de Ecuador).

Bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa, el conjunto merengue llega a esta cita con la misión de sacar ventaja en casa, aunque condicionado por una importante lista de ausencias. La baja más sensible es la de Kylian Mbappé, quien continúa recuperándose de una lesión en su rodilla izquierda.

Al francés se suman nombres clave como Jude Bellingham, Rodrygo y David Alaba, lo que obliga al estratega español a confiar en la rebeldía de Vinícius Júnior y el olfato del joven Gonzalo en la ofensiva.

Pep Guardiola (i) conoce qué es ganarle a Real Madrid. Ahora es DT de Manchester City. CORTESIA

Por su parte, el Manchester City llega al Bernabéu con el cartel de favorito según los pronósticos. Los citizens, liderados por un implacable Erling Haaland —quien suma 29 goles en la temporada—, buscan repetir el éxito de su última visita en la fase de liga, donde se impusieron 1-2.

Pep Guardiola ha enfatizado la importancia de "mirar a los ojos" al Madrid en su estadio, consciente de que la mística blanca siempre juega un papel determinante.

Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Manchester City



El compromiso entre españoles e ingleses, en el estadio Santiago Bernabéu, podrá ser disfrutado por la transmisión de ESPN en canal de cable y en la plataforma Disney+ Premium. Será el primer duelo entre ambos en la definición de octavos.

Alineaciones: Real Madrid vs Manchester City



Minuto a minuto de Real Madrid vs Manchester City



